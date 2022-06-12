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美最高法院擬廢墮胎權
新聞專題
美最高法院擬廢墮胎權1/23

特派專欄 挺選擇權還是生命權 美國社會並非涇渭分明

2022/6/12 10:01（6/12 10:44 更新）
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大批挺選擇權民眾5月14日在美國最高法院外高舉標語抗議，旁邊緊鄰挺生命權的反方人士。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
大批挺選擇權民眾5月14日在美國最高法院外高舉標語抗議，旁邊緊鄰挺生命權的反方人士。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
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中央社駐華盛頓特派員徐薇婷／6月11日

美國最高法院預計本月對憲法墮胎權作出裁決，正反兩派人馬磨刀霍霍，為即將來臨的風暴做準備。選擇權與生命權之爭看似勢不兩立，其實內藏不少矛盾糾結，沒有想像中涇渭分明。

5月2日，最高法院有意推翻墮胎權的意見草案外流，再次點燃正反群眾戰火。上萬名挺選擇權（pro-choice）民眾湧上華府街頭，高舉「我的身體我作主」、「禁令不要碰我身體」等標語，誓言捍衛1973年歷史性裁決「羅訴韋德案

羅訴韋德案小百科

背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。

判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。

影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

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」（Roe v. Wade）保障的婦女墮胎權。

示威民眾一路從華盛頓紀念碑遊行至最高法院，在終點等著他們的是一群挺生命權（pro-life）的反方人士。兩方人馬肩靠肩緊鄰，大聲喊口號較勁，一邊提高聲量，另一邊就更用力嘶吼，彷彿進入非黑即白、非友即敵的二元對立。

談到美國吵了50年的選擇權與生命權之爭，外界常得到「多數人支持墮胎權」的訊息，但事情並非如此單純。

挺生命權的反方人士5月14日聚集在美國最高法院外，與支持墮胎權的遊行民眾互喊口號較勁。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
挺生命權的反方人士5月14日聚集在美國最高法院外，與支持墮胎權的遊行民眾互喊口號較勁。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日

在墮胎權爭議上，部分美國人站在光譜的兩端，不是認為婦女應享有絕對墮胎權，就是認為一旦受孕，孕期任何時候都不應允許墮胎。但這些人是少數，多數人是處於中間灰色地帶。

皮尤研究中心（Pew Research Center）5月6日公布一份民調發現，僅19%受訪民眾認為墮胎在任何情況下都應合法，沒有例外；8%持相反意見，認為任何情況下墮胎都應是違法，沒有商量餘地。

相較之下，絕大多數人（71%）認為墮胎應在「大多情況下」合法（42%）或違法（29%），或表示他們的支持或反對有例外的時候。

對於「傾向」反墮胎的人來說，例外主要是胎兒危及媽媽健康或性命時。對「傾向」墮胎合法的人來說，他們的支持與否或支持程度，則與終止妊娠時間點有很大關係；懷孕越後期，支持的人就越少。

根據皮尤民調，孕期前6週，44%民眾認為墮胎應合法，若時間拉長至14週，支持比例則降至34%；孕期達24週，僅剩22%支持墮胎合法，43%則認為應屬違法。

蓋洛普（Gallup）6月2日一份民調也發現類似現象。整體來看，多數（55%）民眾挺選擇權，高於挺生命權的39%，但隨著懷孕時間拉長，支持墮胎的比例也開始下降；孕期前3個月，67%民眾認為墮胎應合法，中間3個月，支持度掉至36%，最後3個月，僅20%認為墮胎應合法。

從這兩份民調來看，多數美國民眾並非無條件支持墮胎，而是認為應在某些情況或時間點予以限制（或禁止）。

目前看來，由保守派主導的最高法院很高機率會推翻羅訴韋德案，把墮胎合法性問題交還地方政府決定。在最高法院作出這項重要裁決之後，各州不論是要違背美國主流意見，對墮胎全面禁止或全面合法化，或是要想辦法在合法與違法間劃出一條合理時間線，恐怕都還有得吵。（編輯：郭中翰）1110612

美國成千上萬民眾5月14日從華盛頓紀念碑遊行至最高法院前，捍衛婦女墮胎權。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
美國成千上萬民眾5月14日從華盛頓紀念碑遊行至最高法院前，捍衛婦女墮胎權。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
大批挺選擇權民眾5月14日在美國最高法院外遊行，反對大法官推翻保障婦女墮胎權的1973年歷史性裁決「羅訴韋德案」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
大批挺選擇權民眾5月14日在美國最高法院外遊行，反對大法官推翻保障婦女墮胎權的1973年歷史性裁決「羅訴韋德案」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月12日
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