美將限墮胎 「墮胎船」醫師：會繼續提供墮胎藥

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）55歲的荷蘭醫師岡佩茲多年來不遺餘力替全球女性爭取墮胎權，她最為人所知的，就是創立Women on Waves組織，派出「墮胎船」到世界上將墮胎視作犯罪行為的地方提供墮胎。

如2014年紀錄片Vessel所陳述，岡佩茲（Rebecca Gomperts）把這艘「墮胎船」停在波蘭、西班牙、墨西哥等國外海的國際海域，向無管道的女性提供墮胎服務。

但現在在美國，大家突然興趣大增的，卻是她的另一個組織Aid Access。這個組織2018年起在網路上提供墮胎藥。

需求孔急的背後，是美國聯邦政府即將終止對墮胎權的保護。根據外流的文件，一旦美國聯邦最高法院做出正式決定，最快下個月，約20州就會禁止或嚴格限制墮胎。

岡佩茲告訴法新社，「我們已經看到索取人數暴增」，有些人，「驚慌失措」；「在這件事發生之前，大家早已知道他們有多麼無力」。

Aid Access總部設在奧地利，與多位醫師配合，遠距看診，向美國20個州合法提供墮胎藥丸。

至於其他州的州民，Aid Access則找到了從海外寄送墮胎藥的法律漏洞。

美國聯邦最高法院文件外流前，這項服務即已供不應求。短短1年多（2020年10月至2021年12月），Aid Access表示收到超過4.5萬人索取藥丸。

原因林林總總，包括墮胎手術太過昂貴、前往醫院墮胎成本與難度太高、因工作和顧小孩無法墮胎等等。

索取者填寫問卷後，醫師會告知如何在家服用墮胎藥，接著藥丸會從印度某間藥局寄出，藥丸價格視索取人經濟能力而異。Aid Access並會追蹤後續狀況。

對2020年榮登「時代雜誌」（Time）百大影響力人物的岡佩茲而言，爭取墮胎權是涉及「社會正義」的問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110516