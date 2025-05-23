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歐洲純電動車市場 比亞迪銷量首次超越特斯拉

2025/5/23 15:24
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（中央社台北23日電）外媒報導，據研究機構JATO Dynamics指出，中國電動車製造商比亞迪4月在歐洲銷售7231輛純電動車（BEV），以不到100輛的優勢，銷量首次超過特斯拉。

紐約時報昨天報導，研究機構JATO Dynamics 22日發布關於28個歐洲國家的數據顯示，4月比亞迪在歐洲銷售7231輛純電動車，超過特斯拉銷售的7165輛。

數據顯示，比亞迪今年4月的純電動車銷量年增近170%，遠超過所有電動車的銷售速度；特斯拉今年4月的銷量則年減49%。

JATO Dynamics分析師穆尼奧斯（Felipe Munoz）表示，這是歐洲汽車市場的分水嶺，特斯拉已領導歐洲純電動車市場多年，而比亞迪2022年底才在挪威和荷蘭以外的地區正式營運。

穆尼奧斯稱，歐洲購車者似乎願意接受中國電動車。儘管歐盟對中國電動車徵收關稅，但中國電動車仍比當地生產的替代品便宜。

紐約時報報導指出，比亞迪正在匈牙利和土耳其各建設一家工廠，可以向歐盟出口汽車，不必支付關稅。比亞迪近期也宣布將在匈牙利設立歐洲總部。

研究機構JATO Dynamics的文章指出，今年4月，純電動車和插電式混合動力車（PHEV）占歐洲新車登記量的26%，創下新紀錄，中國汽車品牌在這一增長中扮演重要角色。

文章提到，歐盟對中國製造的電動車徵收關稅，迫使汽車製造商尋求其他解決辦法，包括擴大在歐洲的產品陣容、推出尚未成為歐盟關稅目標的插電式混合動力車。

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文章寫道，在插電式混合動力車市場中，中國廠商的銷量年增546%，從去年4月的1493輛增加到今年4月的9649輛，中國汽車品牌占登記總數的近10%。

穆尼奧斯評論，歐盟是否會因應中國在插電式混合動力車方面的蓬勃發展，也對該類型車輛徵收關稅，仍有待觀察。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140523

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