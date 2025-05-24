澎湖後寮天堂路景點 啟動電動車接駁攬勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣24日電）澎湖白沙後寮天堂路景點，今天啟動園區電動車接駁車服務，遊客可搭乘電動車瀏覽天堂路等北海域的海天美景，這是繼湖西南寮小火車賞摩西分海景觀的觀光創舉。

澎湖白沙後寮天堂路園區電動車接駁車服務，今天由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、白沙鄉長宋萬富與後寮社區發展協會理事長葉文泉等人剪綵後，並搭乘電動接駁車欣賞天堂路的海天美景，讚前景可期，吸引大批民眾搭乘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖白沙後寮天堂路是澎湖新近竄起的觀光旅遊景點，在觀光季，每天吸引眾多的遊客前往朝聖，後寮社區發展協會考量大客車無法直達天堂路，海灘徒步又有一段距離，在環保意識抬頭，提出「後寮天堂路景點廊亮點營造計畫」，引進低碳慢速電動車來接駁服務，今天進行試營運。

澎湖白沙後寮天堂路園區電動車接駁車服務，每天上午8時至下午6時，每10分至15分從幸福站、天堂站各自發車，全程1.5公里，只需4分鐘，來回票價每人60元，每車滿載13人，沿途可欣賞海洋樂園、海賊大船團、彩繪漁船、巨型石鮔章魚等裝置藝術，澎湖北海域的金嶼、姑婆嶼、鐵砧島、目斗嶼、吉貝嶼、險礁嶼等有無人島嶼與傳統魚灶等海天美景，可盡收眼底。（編輯：李亨山）1140524