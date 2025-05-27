特斯拉歐洲銷量4月暴跌5成 首度被比亞迪超越

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）歐洲汽車製造商協會（ACEA）今天指出，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）4月在歐盟地區賣出5475輛車，較去年同期大減52.6%，反觀中國製電動車的市占率呈現迅速攀升。

法新社報導，儘管歐盟27國的電動車整體銷售有所成長，特斯拉的市占率卻大幅下滑，時間點正逢特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普的合作關係受到關注，以及特斯拉的車款缺乏推陳出新。

根據歐洲汽車製造商協會資料，特斯拉今年1月到4月，總計賣出4萬1677輛電動車，較去年1到4月下滑46.1%。

另據英國車市顧問公司JATO Dynamics發布的資料指出，一度在電動車銷售執牛耳的特斯拉，今年4月的銷量卻掉到第11名，被福斯汽車（Volkswagen）、BMW、雷諾（Renault）、中國電動車大廠比亞迪（BYD）等10家廠牌超越。比亞迪更是首度在歐洲銷售贏過特斯拉。

特斯拉4月時宣布第一季全球銷量下滑13%。儘管特斯拉把部分原因歸咎為主力產品Model Y升級期間影響生產，但這也使馬斯克面臨更多壓力。

今年首季銷量退步後，馬斯克也宣布將減少投入於協助川普裁減聯邦政府支出的工作；他上週表示特斯拉銷售「表現良好」。

歐洲4月最熱銷的電動車款是斯柯達（Skoda）的Elroq；昔日熱門車款的Model Y則退居第9。

歐洲汽車製造商協會指出，2025年1到4月電動車在歐洲的總體銷量年增26.4%來到55萬8262輛，4月在新車銷售市占更來到15.3%。

配備小型電池的油電混合車在歐洲市場仍是中流砥柱，今年1到4月成長20.8%，而純汽油車同期則下滑20.6%。

以廠牌來看，福斯集團（Volkswagen）依然是歐洲最熱銷品牌，4月銷量成長2.9%。

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而根據JATO的調查，中國品牌是電動車與油電混合車在歐洲受歡迎的主要推手；中國本土品牌與中資西方廠牌的電動車4月在歐洲市占合計達7.9%。

比亞迪、上汽集團（MG）、小鵬（Xpeng）和零跑汽車（Leapmotor）等中國品牌的電動車與油電混合車4月銷量年增59%，日、韓、美、歐等其他廠牌製造商合計成長26%。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140527