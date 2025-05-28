車輛中心秀全台首輛Level 3自駕電巴 具備AI影像偵測

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（中央社記者劉千綾台北28日電）車輛中心攜手義隆電子、奇美車電等企業共同打造全台首輛Level 3 AI自駕電動巴士，展示包含智慧座艙監控、AI伺服器振動噪音分析和電子後視鏡等技術，AI自駕電巴具備車道維持、主動閃避和駕駛狀態監控等先進能力，為自駕技術的重要突破。

財團法人車輛研究測試中心董事長王正健表示，隨著車輛電子及AI技術的蓬勃發展，智慧車輛的功能將持續升級。在經濟部產業技術司科技專案的支持下，車輛科技創新動能不斷，車輛將從單純的移動工具，轉型為高度智慧化的載具。

車輛中心近日發布新聞稿表示，全台首輛Level 3 AI自駕電動巴士為攜手義隆電子、歐特明、為昇科、旭春、友通資訊、智易科技、奇美車電等國內指標企業共同打造，自駕電巴採用成運汽車電動巴士平台，並搭載車輛中心自主開發的決策控制軟體，具備感知融合、自動駕駛控制、駕駛接管判斷與風險應變決策等關鍵功能，全面符合聯合國UN R157 Level 3自動駕駛標準。

車輛中心指出，AI自駕電動巴士具備車道維持、主動閃避、駕駛狀態監控等先進能力，象徵台灣在智慧交通領域邁出重要一步，實現自駕技術從實驗室走向實路應用的關鍵突破。

在AI智慧座艙領域，車輛中心表示，運用「AI深度學習影像辨識技術」與「異質感測融合生物雷達系統」，開發具備駕駛者監控、兒童遺留偵測及乘客跌倒辨識等多元功能。

針對駕駛者與自駕車的人機共駕技術，車輛中心說明，透過AI影像偵測駕駛眼睛視線、頭部偏擺，判斷駕駛者狀態，當自駕車判斷有無法克服的路況，將即時請駕駛者接手；若駕駛者可能因睡著或身體不適時，自駕車將自動減速、靠路邊停車，並發出通報，有效提升公共運輸及車輛行駛的安全性。

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車輛中心表示，到2030年前，全球自駕車銷售將以Level 1和Level 2自駕等級車款為主，Level 3等級車輛的市場占比將逐步上升。根據定義，Level 3屬於有條件的自動駕駛系統，能夠分擔駕駛者較為耗神的駕駛任務，可大幅降低駕駛負擔。

此外，為協助產業發展爭取國際商機，車輛中心表示，持續建構完整的實驗室與測試場域，今年9月即將啟用的全天候高速自駕實車驗證測試場域，可提供智慧車輛、車輛電子系統、感知系統等產品，在長200公尺的隧道內，重現降雨、起霧、日出日落或夜間等天候環境條件，執行最高時速110公里的自動駕駛實車測試等情境。（編輯：潘羿菁）1140528