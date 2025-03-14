台灣開發自駕公車 盼2029年發表商轉成果

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台灣開發自駕公車，交通部今天發布「自駕公車實驗運行安全指引」，期盼2029年在台灣舉辦的智慧運輸（ITS）世界大會發表。

交通部在例行記者會公布「自駕公車實驗運行安全指引」，並說明自駕車推動進度。

交通部科技及資訊司長黃新薰說，因應國際自駕車輛技術發展，並支持台灣產業創新科技投入自駕車輛領域開發應用，以安全為重點前提下，由經濟部主導技術發展及產業補助，已於107年底制定「無人載具科技創新實驗條例」（簡稱沙盒實驗條例），核准18件自駕車實驗。

黃新薰說，交通部於110年邀集自駕車相關領域專家，成立「自動駕駛車輛發展策略委員會」，並討論決議國內優先聚焦發展自駕公共運輸，以指定路線且特定停靠車站的中大型車輛運行情境為優先推動對象。

交通部同時委託財團法人車輛安全審驗中心（簡稱車安中心）研訂「自駕公車實驗運行安全指引」，黃新薰指出，這項指引是為提升沙盒實驗運行安全與降低自駕車失能風險，引導業者朝商轉化目標推動。

至於台灣的自駕車何時能商轉，黃新薰說，期待2029年的智慧運輸世界大會上，台灣能發表自駕車的商轉成果。

車安中心執行長周維果說，18件自駕車沙盒實驗都有達到各自設定的目標，但與安全指引的要求，仍有段差距，待努力克服。

周維果表示，安全指引就是要確保自駕車的煞車、燈光都能正常發揮功能，連網資安也很重要，千萬不能有駭客入侵的風險。

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黃新薰說，台灣開發的自駕車有3種等級，level3是最低階，仍有方向盤，必要時，人可操控，最高階是level5，無方向盤，安全自動駕駛。

交通部為確保沙盒實驗條例維持其鼓勵創新試驗的初衷，指引初期目標以「車輛基礎安全」為核心，允許各實驗團隊根據自身環境與車輛特性，透過指引進行自我檢核，並提交自動駕駛系統的運行能力描述及測試驗證資料，不僅強化沙盒實驗期間的運行安全，逐步引導業者遵循未來商業化落地所需的安全規範。（編輯：管中維）1140314