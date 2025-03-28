ADAS系統防車輛碰撞及盲點偵測 北市公車全安裝

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市公運處表示，北市公車安裝先進駕駛輔助系統原訂於今年底完成，在業者配合下，共3384輛車已全數安裝完成，盼前方防碰撞預警、行車盲點偵測等功能提升行車安全。

台北市公共運輸處指出，北市創全國之先，自106年起即開始試辦市區公車裝設先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，簡稱ADAS），經108年整體評估成效後，109年起要求市區公車業者裝設先進駕駛輔助系統設備（ADAS）包含前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測等功能，盼透過偵測與警示設備輔助駕駛長，適時採取有效的防衛駕駛動作，提升行車安全。

公運處指出，北市公車自109年起推動ADAS功能補助計畫，原訂於114年底全面裝設完成。透過各公車業者全力積極配合，已提前於3月28日全數完成，總計共3384輛車，均已完成ADAS設備安裝。

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公運處並表示，北市現行大型公車均已加裝車門防夾及車門未關妥警示裝置，考量設備特性及偵測範圍限制，自113年起新增裝設主動式車門感測安全系統。

公運處說，該設備可靠度更高且屬主動式的科技偵測設備，原目標是119年全數完成安裝，經公運處與公車業者公私協力，將提前於115年全數安裝，114年底安裝率至少達80%，以確保民眾乘車安全。（編輯：張銘坤）1140328