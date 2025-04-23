中華車電動商用車亮相 國產化比重逾9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台灣國際智慧移動展今天起登場，中華車展出自主研發設計3.5公噸電動商用車，中華車指出，關鍵零組件國產在地化比率超過9成，涵蓋底盤、動力系統到電池芯和模組，預期最快8月可量產出貨。

中華車說明，此款電動商用車攜手國內多家法人機構及車輛與電子供應鏈，共同開發國產化關鍵零組件，依循經濟部「智慧電動車十加一系統架構」開發完成，並與工研院機械所合作開發底盤動力系統。

中華車指出，車款採用自主開發電動商用車專用平台，內建國產自動駕駛輔助系統（ADAS）Level 2等級，可應用在資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場人士指出，中華車此款電動商用車，電池採用鴻海解決方案，電控及馬達產品來自士林電機。

談到美國關稅變數，中華車指出，政府與產業需站在一起，業者持續與政府相關單位討論溝通，關稅對汽車整車、零組件產業將產生影響，今年營運持續觀察關稅變數。（編輯：張均懋）1140423