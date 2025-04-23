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台達充電樁全球累積出貨逾300萬台 兆瓦級新品亮相

2025/4/23 17:37（4/23 17:51 更新）
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台達電持續耕耘電動車市場，全系列充電樁全球累積出貨量已超過300萬台。品牌長郭珊珊（圖中）領軍參加台灣國際智慧移動展，推出兆瓦級充電解決方案。（台達電提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年4月23日
台達電持續耕耘電動車市場，全系列充電樁全球累積出貨量已超過300萬台。品牌長郭珊珊（圖中）領軍參加台灣國際智慧移動展，推出兆瓦級充電解決方案。（台達電提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年4月23日
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（中央社記者曾仁凱台北23日電）面對電動車市場逆風，台達電持續耕耘，全系列充電樁全球累積出貨量已超過300萬台。台達電今天參加台灣國際智慧移動展，再推出兆瓦級的充電解決方案（MCS）。

台達電品牌長郭珊珊今天表示，全球節能減碳趨勢不變，台達電今年在展區打造全方位充電站，涵蓋不同都市使用情境，推出相對應的充電及能源管理應用，並整合台達電在電動車動力系統、車用電子與能源基礎設施的優勢，希望幫助全球實踐智慧低碳的交通未來。

台達電在今年台灣國際智慧移動展首度亮相兆瓦級的充電解決方案。另外也開發充電停車柱，已導入台南與桃園公有充電站營運，可搭配智慧園區管理平台，強化城市低碳交通管理。

台達電並展出微電網概念的能源基礎設施，一體式工商業儲能系統具模組化設計與全液冷架構，標榜建置彈性高、可有效降低維運成本，為商辦與車隊營運商打造結合軟硬體、一站式的光充儲整合服務。

電動車市場從去年初就開始遭遇逆風，台達電董事長鄭平在今年初的法人說明會上，對於電動車市場維持保守看待，設定台達電今年車用事業營運力保持平。

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不過鄭平強調，新能源車逐步取代傳統燃油車的趨勢不變，還有很長的路要走，台達電會持續走下去。

他說，台達電在新能源車市場耕耘10多年，直到2023年達成部門損益兩平，2024年雖然第4季因存貨損失提列等因素，交通部門轉虧損失新台幣5.15億元，但全年交通部門仍小賺2.03億元，2025年在逆風中同樣要力拚賺錢。（編輯：張良知）1140423

鄭平
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