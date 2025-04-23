經部：AI及電動車趨勢均已納入電力需求預測

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（中央社記者曾智怡台北23日電）網路政論節目指政府對電力需求預測過於保守。經濟部今天重申，政府每年盤點中長期電力供需，包含近年人工智慧（AI）新興技術發展及運具電動化等趨勢，均已納入考量。

經濟部透過新聞稿說明，未來電力需求評估，已考量資料中心及AI新興產業發展趨勢、電子大廠未來設廠新增用電需求、運具電動化政策目標等，逐年進行盤點分析對電力需求的影響，相關評估細緻嚴謹。

以去年7月發布電力供需報告為例，預估2024年至2028年用電成長率預估值約2.5%，對照2024年實際用電成長為2.5%，與該預估值相近。

針對緊急機組使用，經濟部表示，考量極端氣候頻繁、水情變化劇烈，自112年起，在法規條件許可下，將尚未拆除的除役機組規劃轉為緊急備用電力設施。依中央氣象署預報，昨天氣溫偏高，加上21日晚間興達3號機故障，為促進供電系統穩定，啟動大林5號緊急備用燃氣機組，屬正常穩定供電調度。

外界認為光電收購價格偏高，經濟部表示，台灣參考國際再生能源推動做法，導入再生能源躉購費率制度（FIT）鼓勵設置再生能源，並由經濟、會計、工程等相關專家學者組成再生能源躉購費率審定會嚴謹檢視各項再生能源成本資料。

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經濟部指出，近年太陽光電躉購費率已大幅下降，從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。且國內再生能源也逐漸由躉購走向企業購電，對台電電價成本影響有限。

針對綠能犯罪，經濟部強調，已與法務部、農業部、內政部建立「光電大型案件管控平台」，合作推進行政程序，落實程序透明化，並且與法務部成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，如收到業者遭受不法勢力介入情資，將通報法務部查辦，杜絕不法勢力介入。（編輯：林興盟）1140423