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馬斯克承諾專注本業 特斯拉股價大漲

2025/4/24 02:21
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）稱將他將重新把注意力專注在公司上，讓投資人鬆了一口氣，特斯拉今天美股盤中股價大漲近8%，但市場依然擔憂馬斯克的言論傷害自家品牌。

路透社等媒體報導，馬斯克擔任美國總統川普（Donald Trump）的顧問，主導「政府效率部」（DOGE），加上他在政治上支持歐洲右翼，招致了廣泛的反對，包括引發示威以及對特斯拉（Tesla）展示廳的破壞。

特斯拉昨日財報顯示公司首季獲利大跌71%後，馬斯克稱他下個月起將減少為川普效力的時間，特斯拉今天盤中股價大漲近8%。

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金融服務公司Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management執行長蓋博（Ross Gerber）指出：「他（馬斯克）的時間非常寶貴，我認為特斯拉需要他的關注。」

蓋博指稱：「但這無法改變人們不想要特斯拉品牌的事實。我不知道該如何解決這個問題。」（譯者：陳正健）1140424

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