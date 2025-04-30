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美媒曝馬斯克不再定期親赴白宮辦公 靠電話聯繫

2025/4/30 14:39（4/30 14:51 更新）
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特斯拉執行長馬斯克。（路透社）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）身價億萬的科技大亨馬斯克在美國總統川普上任初期為白宮核心人物，但他上週透露將投入更多時間在經營特斯拉後，據「紐約郵報」所知，他已不再定期於白宮辦公。

根據報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）正準備退出在政府效率部（DOGE）的正式職務。這個部門距離橢圓形辦公室僅幾步之遙，不過此前並未有媒體披露他將不再親自辦公的消息。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在川普就職百日之際接受「紐約郵報」（New York Post）專訪時表示：「我和他並未親自碰面，而是透過電話交談，實際效果是一樣的。」

她補充說：「他雖然沒有親自在白宮辦公，但這真的沒什麼關係。」在川普重新掌權的最初幾週，馬斯克成了政府核心人物之一。

威爾斯強調，「他的團隊仍在這裡」，在西廂辦公室旁邊的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）繼續辦公。

威爾斯說：「他不是真的離開了，只是不像以前那樣常常親自過來。」

馬斯克在川普政府內屬無薪特別政府雇員，任期將於5月底屆滿。目前尚不清楚馬斯克在這段期間返回白宮辦公的頻率。他之後將以非正式顧問的身分繼續向政府提供建議。

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馬斯克上週在電動車大廠特斯拉（Tesla）的財報電話會議中表示：「從下個月開始，我將把更多時間投入到特斯拉。」

這位出生於南非的億萬富翁補充說，雖然「DOGE的主要建設工作已經完成」，但只要「還有幫助」，他仍有興趣每週花個一兩天時間處理政府事務。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140430

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