川普政府鬆綁自駕車規定 助美企應對中國競爭

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國總統川普政府正在鬆綁監理規定，協助由馬斯克擔任執行長的特斯拉（Tesla）等美國汽車製造商開發自駕汽車，以利與中國對手競爭。

美聯社報導，美國運輸部今天表示，開發自動駕駛汽車的美國公司，將獲准在測試階段獲得某些聯邦安全規定的豁免。

運輸部還表示將簡化涉及自動駕駛軟體的事故通報要求，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾批評這些要求過於繁瑣。此外，運輸部還將制訂一套全國統一的自駕車技術規範，解決目前各州規定不一的情況。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中表示：「我們正與中國展開一場創新競賽，事關重大。我們的新架構將減少繁文縟節，讓我們更接近訂立全國統一的標準。」

新的豁免程序將允許美國製車商申請免除自駕車的某些安全規定，前提是這些汽車僅用於研究、展示與其它非商業用途。先前，這些豁免是針對外國進口車輛實施，因為這些車輛的生產國規定可能與美國不同。

這項決定是在馬斯克於一場與特斯拉投資人的電話會議中確認，特斯拉6月將在德州奧斯汀（Austin）推出自動駕駛的特斯拉計程車。

特斯拉將未來寄託於完全自動化的汽車，但目前面臨來自競爭對手，尤其是中國汽車製造商比亞迪的激烈競爭。

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事故報告規定的變更受到馬斯克批評，他認為規定過於繁瑣且不公平。由於特斯拉是美國市場上部分自駕車的最大銷售商，因此根據這項規定回報許多事故。

交通安全監管機構曾擔心川普政府會取消事故報告規定。運輸部今天發聲明表示，將放寬報告要求，以「消除不必要與重複」部分，但呈報事故的義務仍然存在。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140425