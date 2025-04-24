馬斯克任川普顧問惹議 特斯拉首季歐盟銷售大減

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）最新產業數據顯示，電動車大廠特斯拉今年前3個月的歐盟銷量大幅滑降，為執行長馬斯克帶來又一新打擊。他在美國總統川普政府負責削減聯邦成本的工作備受外界抨擊。

法新社報導，根據歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers' Association, ACEA）報告，特斯拉（Tesla）今年第1季歐盟銷售大幅衰退45%，至3萬6000多輛。

在歐盟，電動車3月銷量整體呈現成長，相形之下特斯拉3月在歐盟的銷售卻大減36%。特斯拉在歐盟的銷量已連續3個月萎縮。

馬斯克（Elon Musk）擔任川普（Donald Trump）顧問並推動裁減聯邦政府的公共服務及雇員，此舉引發反彈，特斯拉在歐洲和美國的展示中心遭到破壞、抗議和呼籲抵制。

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特斯拉22日公布，今年首季獲利衰退71%至4億900萬美元，並稱「不斷變化的政治情緒」對需求造成打擊；營收則是衰退9%，來到193億美元。

馬斯克隨後宣布，5月起將減少在川普政府工作的時間，以聚焦特斯拉公司業務。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140424