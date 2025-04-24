馬斯克淡出效率部 川普內閣傳準備好重拾決策權

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表明將減少在「政府效率部」（DOGE）的時間後，知情人士表示，川普內閣可能將展開行動，限縮政府效率部影響力，並重掌控預算和人事權。

路透社報導，馬斯克昨天證實，為聚焦於獲利大跌的電動車大廠特斯拉（Tesla），他投入政府效率部的時間將縮減至每週1或2天。他的說法讓各界質疑這個政府部門的未來。

馬斯克在川普政府內屬特別政府雇員，任期似於5月底屆滿。

近幾週來，馬斯克的職權讓川普政府內部愈鬧愈僵。知情人士透露，3月一場內閣會議中，國務卿盧比歐（Marc Rubio）曾與馬斯克發生衝突，指控他削弱美國國際開發總署（USAID）；運輸部長達菲（Sean Duffy）則針對飛安隱憂，當面質疑馬斯克提議裁減航管人員的作法。

消息人士表示，各部會首長一直在爭取更大的預算決策權，少了馬斯克這號知名人物，首長們在執行針對性削減開支上，遭遇的阻力可能比全面性刪減行動要來得小。

其中一位消息人士表示，內閣將擁有更多自主權，不再需要每項決策都先取得馬斯克的簽字同意。

政府效率部領導階層動態有變，也將影響最初獲馬斯克延攬的年輕工程師，他們的角色和職務都會被重新評估。

消息人士表示，這些工程師的影響力可能會減弱，也將受到更嚴格的監督。消息人士說，這群缺乏公職經驗的年輕工程師，資格和職權都將受到質疑。

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對此，白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）反駁，說馬斯克淡出，並不代表政府效率部的方向或影響力就有所改變。

他說：「政府效率部設計的方式，原本就是內閣握有削減開支的自主權，效率部只是其中一個組成部分。」他補充說，「不會有任何改變。政府效率部的運作毫無負擔。某種程度來說，它幾乎處於定速巡航模式，在聯邦政府內部好好執行總統的施政議程」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140424