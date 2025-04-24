加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克
首頁 / 國際

馬斯克淡出效率部 川普內閣傳準備好重拾決策權

2025/4/24 12:23（4/24 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
億萬富豪馬斯克。（路透社）
億萬富豪馬斯克。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表明將減少在「政府效率部」（DOGE）的時間後，知情人士表示，川普內閣可能將展開行動，限縮政府效率部影響力，並重掌控預算和人事權。

路透社報導，馬斯克昨天證實，為聚焦於獲利大跌的電動車大廠特斯拉（Tesla），他投入政府效率部的時間將縮減至每週1或2天。他的說法讓各界質疑這個政府部門的未來。

馬斯克在川普政府內屬特別政府雇員，任期似於5月底屆滿。

近幾週來，馬斯克的職權讓川普政府內部愈鬧愈僵。知情人士透露，3月一場內閣會議中，國務卿盧比歐（Marc Rubio）曾與馬斯克發生衝突，指控他削弱美國國際開發總署（USAID）；運輸部長達菲（Sean Duffy）則針對飛安隱憂，當面質疑馬斯克提議裁減航管人員的作法。

消息人士表示，各部會首長一直在爭取更大的預算決策權，少了馬斯克這號知名人物，首長們在執行針對性削減開支上，遭遇的阻力可能比全面性刪減行動要來得小。

其中一位消息人士表示，內閣將擁有更多自主權，不再需要每項決策都先取得馬斯克的簽字同意。

政府效率部領導階層動態有變，也將影響最初獲馬斯克延攬的年輕工程師，他們的角色和職務都會被重新評估。

消息人士表示，這些工程師的影響力可能會減弱，也將受到更嚴格的監督。消息人士說，這群缺乏公職經驗的年輕工程師，資格和職權都將受到質疑。

google news透過 Google News追蹤中央社

對此，白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）反駁，說馬斯克淡出，並不代表政府效率部的方向或影響力就有所改變。

他說：「政府效率部設計的方式，原本就是內閣握有削減開支的自主權，效率部只是其中一個組成部分。」他補充說，「不會有任何改變。政府效率部的運作毫無負擔。某種程度來說，它幾乎處於定速巡航模式，在聯邦政府內部好好執行總統的施政議程」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140424

川普
澤倫斯基發布2018年克里米亞宣言 反擊美方批評俞大㵢接受福斯專訪：台美關稅協商進展順利
達菲
2月初才失靈 美國聯邦航空總署飛航公告又故障紐約徵塞車費1月才上路 川普政府喊卡州長不滿
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
71
更多編輯台推薦新聞：