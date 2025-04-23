馬斯克：中國限制稀土出口 影響特斯拉機器人生產

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，中國限制稀土磁鐵出口措施，已影響到特斯拉人形機器人Optimus的生產。

路透社報導，中國本月對稀土實施出口管制，作為回應美國大規模關稅行動一環，限制用於製造武器、電子產品及一系列消費品的礦產供應。

馬斯克在財報電話會議上表示：「中國希望得到保證，這些稀土不會被用於軍事目的，顯然不會，這些只會用在人形機器人方面。」他還說這不是武器。

馬斯克表示，特斯拉正與北京合作，以取得使用稀土磁鐵的出口許可證。

分析師表示，這波出口管制不僅包括稀土礦產，還包括磁鐵及其他難以取代的成品。

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出口商如今須向中國商務部申請許可，此過程相對不透明，可能需要6、7週到數個月的時間。

馬斯克曾表示，他預計特斯拉今年將生產數千台Optimus機器人。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140423