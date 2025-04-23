加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
網傳陳菊死訊 高市警逮貼文女子依違反社維法送辦
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克
首頁 / 國際

特斯拉Q1獲利大跌 馬斯克稱5月起將投入更多時間

2025/4/23 08:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天財報顯示首季獲利大跌後，執行長馬斯克（Elon Musk）表示5月起將投入更多時間經營。

美聯社報導，受馬斯克主導的「政府效率部」（DOGE）展開聯邦政府裁員行動影響，特斯拉面臨憤怒的抗議聲浪。

總部設於德州奧斯汀（Austin）的特斯拉今天說，Q1（1月至3月）獲利大跌71%至4.09億美元，相當於每股12美分，遠低於分析師預期；特斯拉Q1營收下滑9%至193億美元，也低於華爾街預期。

法新社報導，馬斯克在財報電話會議開始時表示：「大概在下個月，我分配給DOGE的時間將大幅減少。」

分析師表示，特斯拉車輛銷售下滑，反映馬斯克協助美國總統川普裁撤聯邦員工導致品牌受損。

特斯拉以貿易政策和需求難以估計為由，撤回今年業績預測。

特斯拉表示：「由於貿易政策快速演變，對特斯拉及同業的全球供應鏈和成本結構產生不利影響，汽車和能源市場的不確定性持續增加。」

特斯拉還說：「這種動態發展加上不斷變化的政治情緒，可能會在短期內對我們的產品需求產生重大影響。」

利多消息是特斯拉準備在今年上半年推出新車，包括「更平價的車款」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

特斯拉也在新聞稿中證實，預計6月在德州推出的自動駕駛計程車（Robotaxi）計畫仍「在正軌上」。

馬斯克重申他對特斯拉長期前景的樂觀看法，強調特斯拉在機器人、自動駕駛和人工智慧（AI）等關鍵成長領域的領導地位。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140423

#川普
#特斯拉
#馬斯克
#德州
#美國
#財報
#華爾街
#政府效率部
特斯拉
與上海政府簽署合作協議 豐田設立電動車研產公司與莫迪討論科技創新合作後 馬斯克宣布將訪問印度
川普
川普5月將赴中東3國 重返白宮後2度出訪海外IMF逆勢上修對台經濟預測 國發會：台灣是各國AI夥伴
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
71
更多編輯台推薦新聞：