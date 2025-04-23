特斯拉Q1獲利大跌 馬斯克稱5月起將投入更多時間

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天財報顯示首季獲利大跌後，執行長馬斯克（Elon Musk）表示5月起將投入更多時間經營。

美聯社報導，受馬斯克主導的「政府效率部」（DOGE）展開聯邦政府裁員行動影響，特斯拉面臨憤怒的抗議聲浪。

總部設於德州奧斯汀（Austin）的特斯拉今天說，Q1（1月至3月）獲利大跌71%至4.09億美元，相當於每股12美分，遠低於分析師預期；特斯拉Q1營收下滑9%至193億美元，也低於華爾街預期。

法新社報導，馬斯克在財報電話會議開始時表示：「大概在下個月，我分配給DOGE的時間將大幅減少。」

分析師表示，特斯拉車輛銷售下滑，反映馬斯克協助美國總統川普裁撤聯邦員工導致品牌受損。

特斯拉以貿易政策和需求難以估計為由，撤回今年業績預測。

特斯拉表示：「由於貿易政策快速演變，對特斯拉及同業的全球供應鏈和成本結構產生不利影響，汽車和能源市場的不確定性持續增加。」

特斯拉還說：「這種動態發展加上不斷變化的政治情緒，可能會在短期內對我們的產品需求產生重大影響。」

利多消息是特斯拉準備在今年上半年推出新車，包括「更平價的車款」。

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特斯拉也在新聞稿中證實，預計6月在德州推出的自動駕駛計程車（Robotaxi）計畫仍「在正軌上」。

馬斯克重申他對特斯拉長期前景的樂觀看法，強調特斯拉在機器人、自動駕駛和人工智慧（AI）等關鍵成長領域的領導地位。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140423