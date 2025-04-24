傳馬斯克美財長互嗆 白宮未否認

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國媒體報導，總統川普的顧問馬斯克上週曾在白宮與財長貝森特互嗆，白宮新聞秘書李威特今天被問到此事時未否認，還說意見不合是「健康的辯論過程一部分」。

美國新聞網站Axios今天報導，億萬富豪、避險基金經理人出身的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），上週在白宮和科技大亨馬斯克（Elon Musk）談論美國國稅局（IRS）的事時，在川普和其他官員「聽得見的地方激烈爭吵」。

一名目擊者告訴Axios：「兩位中年億萬富翁把白宮西廂（West Wing）大廳當職業摔角場。」另一名目擊者說：「當時真是鬧很大，聲音很大。」

「富比世」（Forbes）網站報導，李威特（Karoline Leavitt）今天告訴記者：「總統的幕僚和內閣之間有時會意見不合，但我們認為這是健康的辯論過程一部分。而且大家都知道，最終川普總統才是做出決定的人。」

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「紐約時報」先前報導，貝森特向川普抱怨說，馬斯克未徵得他的同意就點名夏普里（Gary Shapley）擔任美國國稅局代理局長。夏普里後來遭免職。

李威特向紐時提供類似聲明，她說「川普總統組了一支對各種影響我國的議題充滿熱情的團隊，這已不是秘密…意見不合是任何健康政策過程中一個很正常的部分」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140424