歐盟Q1新車銷量 特斯拉大減45%中國上汽大增52%

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（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）歐洲車商協會今天發布第1季歐盟市場新車登記數量，其中特斯拉大減45%，反映歐洲人對馬斯克的不滿；歐盟去年10月底開始對中國進口電動車加徵「反補貼稅」，但國營的上汽集團銷量仍大增52%。

據歐洲汽車製造商協會（ACEA）統計，在全球經濟和汽車產業前景充滿不確定性下，2025年第1季歐洲聯盟（EU）境內新車整體銷量較去年同期下跌1.9%，其中燃油汽車衰退20.6%、柴油車更減27.1%，但電池電動車（BEV）成長23.9%、油電混合車也成長20.7%。

統計顯示，油電混合車為歐盟最受歡迎的新車選項，第1季市占率達35.5%；電池電動車從去年第1季市占率12%增至今年同期的15.1%，但成長速度未如預期；燃油和柴油車合計市占率則從48.3%大減到38.3%。

另從該協會對主要車廠新車銷量的近年統計可發現，美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的純電動車廠特斯拉（Tesla）2023年在歐盟市場寫下大增89%紀錄的風光不再，去年開始逐漸衰退，今年第1季更較去年同期大幅減少45%。

馬斯克透過旗下社群媒體X對今年2月的德國大選指手畫腳，力挺極右派的「另類選擇黨」（AfD），引起歐洲輿論反彈。

此外，歐盟自去年10月30日起對中國進口電動車加徵「反補貼稅」（Countervailing Duties）至少5年，理由是在中國生產的電池電動車（BEV）整條產業鏈受益於不公平的中國中央及地方政府補貼，威脅在歐盟生產的同業。

這項反補貼稅率根據不同車商受中國補貼程度及對歐盟調查配合度而異，上汽集團被施加最高稅率35.3%，再加上歐盟對進口車的一般關稅10%後，上汽電動車出口到歐盟的電動車關稅成本提高到45.3%。

上汽集團是中國電動車近年打入歐盟市場的主力，歐盟反補貼稅宣布後，去年11、12月上汽在歐盟的銷量雖出現小幅下滑，但今年1月至3月反而大增52.3%，共銷出5萬2508輛新車。

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去年12月該集團新聞稿提及因應歐盟關稅的策略包括「加大各種動力類型車型」，中國網路媒體「維科網」也指出，上汽將出口歐盟主力由純電動車改為插電混合車（plug-in-hybrid），或能部分解釋第1季成長原因。

歐洲車商協會前述統計並未細分各家車廠在各車種的銷量。據其統計，插電混合車今年第1季在歐盟成長1.1%，共20萬7048輛。（編輯：陳承功）1140424