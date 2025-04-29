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東元攻電動車動力系統 鎖定歐美百億美元商機

2025/4/29 14:54（4/29 15:11 更新）
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美國綠色交通及充電樁展（ACT Expo）28日於加州揭幕，東元電機首度攜手美國子公司東元西屋馬達和NexE，以及新併購的易唯科電機（EVK Motor）共同參展。（東元提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年4月29日
美國綠色交通及充電樁展（ACT Expo）28日於加州揭幕，東元電機首度攜手美國子公司東元西屋馬達和NexE，以及新併購的易唯科電機（EVK Motor）共同參展。（東元提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年4月29日
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）電機大廠東元今天表示，電動車動力系統與充電基礎建設是集團核心策略之一，布局台灣、北美、印度、歐洲及中國市場，印度電動載具動力系統預計第3季量產，也鎖定歐美商用電動車百億美元商機。

東元下午透過新聞稿指出，2025年美國綠色交通及充電樁展（ACT Expo），4月28日在美國加州揭幕，東元電機首度攜手美國子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse Motor Company）和充電樁解決方案銷售公司NexE，以及新併購的電動車扁線馬達易唯科電機（EVK Motor）共同參展，主要展示用於電動車動力系統的電驅（E-Axel）解決方案、高功率快速充電樁等產品與服務。

東元電機董事長利明献表示，東元積極布局載具電氣化解決方案，將電動車動力系統與充電基礎建設列為集團核心策略之一。

東元集團積極發展電動載具動力系統，東元說明，市場除了台灣外，還包括北美、印度、歐洲及中國市場。其中在台灣，東元指出，電動巴士動力系統供應市占率達80%，近期首輛國產氫能電動巴士，也採用東元產製的235kW碳化矽（SiC）直驅動力系統。

在印度，東元表示，當地電動載具動力系統今年第1季已送樣給客戶，預計第3季正式量產，以200kW和235kW直驅動力系統為主打產品。在北美市場，東元以電動巴士和電動貨卡為主要目標客群。

東元在ACT Expo現場展示電動車用高功率高效能扁線馬達單元，東元說明，相關產品應用在中大型電動巴士、電動貨卡等商用車電驅解決方案，主要鎖定歐美商用車百億美元商機。

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東元美國子公司東元西屋馬達與NexE，也現場展示30kW與60kW直流快速充電樁，以及電動車充電用可攜式配電系統（PowerCube）。

東元表示，東元西屋已在德州工廠設立充電樁組裝線，因應包括校車車隊在內的公共機構需求，產品範圍涵蓋30kW至480kW的充電解決方案。（編輯：林家嫻）1140429

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