加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

傳華爾街銀行折價2% 出售手頭餘下X債務

2025/4/29 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）知情人士今天告訴路透社，摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行和三菱日聯銀行等多家銀行，已經出售與億萬富翁馬斯克以440億美元收購社群平台X前身推特相關的最後一部分債務。

路透社報導，消息人士還說，銀行業者以略低於面值的98%價格，折價出售最後一批12億美元貸款，收益率為9.5%。

馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普的密切關係與X營收成長前景，使銀行得以將因馬斯克收購推特（Twitter）而產生的130億美元債務幾乎全部出售。

馬斯克2022年收購推特，是透過65億美元的有擔保定期貸款、5億美元的循環信貸額度、30億美元的無擔保貸款和30億美元的有擔保貸款組合融資完成。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和另外6家貸款機構共向馬斯克提供130億美元貸款，協助他收購推特。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

路透社本月稍早報導，摩根士丹利將以固定利率貸款的形式，出售與X公司相關的最後一部份12.3億美元債務，利率為9.5%，折讓價為97.5至98美分。

摩根士丹利、巴克萊銀行（Barclays）、三菱日聯銀行（Mitsubishi UFJ）和X皆未立即回應路透社的置評要求。美國銀行（Bank of America）婉拒評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140429

#美國銀行
#馬斯克
#推特
#摩根士丹利
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普政府鬆綁自駕車規定 助美企應對中國競爭
66
更多編輯台推薦新聞：