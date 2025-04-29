傳華爾街銀行折價2% 出售手頭餘下X債務

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（中央社紐約28日綜合外電報導）知情人士今天告訴路透社，摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行和三菱日聯銀行等多家銀行，已經出售與億萬富翁馬斯克以440億美元收購社群平台X前身推特相關的最後一部分債務。

路透社報導，消息人士還說，銀行業者以略低於面值的98%價格，折價出售最後一批12億美元貸款，收益率為9.5%。

馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普的密切關係與X營收成長前景，使銀行得以將因馬斯克收購推特（Twitter）而產生的130億美元債務幾乎全部出售。

馬斯克2022年收購推特，是透過65億美元的有擔保定期貸款、5億美元的循環信貸額度、30億美元的無擔保貸款和30億美元的有擔保貸款組合融資完成。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和另外6家貸款機構共向馬斯克提供130億美元貸款，協助他收購推特。

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路透社本月稍早報導，摩根士丹利將以固定利率貸款的形式，出售與X公司相關的最後一部份12.3億美元債務，利率為9.5%，折讓價為97.5至98美分。

摩根士丹利、巴克萊銀行（Barclays）、三菱日聯銀行（Mitsubishi UFJ）和X皆未立即回應路透社的置評要求。美國銀行（Bank of America）婉拒評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140429