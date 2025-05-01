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馬斯克忙白宮事務 華爾街日報：特斯拉擬另尋執行長

2025/5/1 14:09（5/1 14:41 更新）
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美國電動車大廠特斯拉董事會成員約1個月前聯絡幾間獵人頭公司，物色現任執行長馬斯克的繼任者。（路透社）
美國電動車大廠特斯拉董事會成員約1個月前聯絡幾間獵人頭公司，物色現任執行長馬斯克的繼任者。（路透社）
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（中央社舊金山30日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述消息人士披露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）董事會成員約1個月前聯絡幾間獵人頭公司，物色現任執行長馬斯克的繼任者。

路透社引述華爾街日報報導，熟悉相關討論的消息人士透露此事。報導指出，馬斯克（Elon Musk）深度參與美國總統川普政府事務，促使特斯拉董事會採取這項行動，但目前尚不清楚進展。

馬斯克上週表示，將大幅減少投入川普政府的時間，把更多時間用於經營特斯拉。

馬斯克擔任美國總統川普（Donald Trump）的顧問，主導「政府效率部」（DOGE）裁減美國聯邦政府職位，這一直是川普最具爭議的政策之一。而馬斯克未專注特斯拉，也增添投資人憂慮。

華爾街日報指出，數名特斯拉董事會成員已與馬斯克會面，並要求他公開承諾投注更多時間在特斯拉。

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不過報導指出，目前尚不清楚同樣身為董事會成員的馬斯克是否知道到尋覓接班人的計畫，或是他承諾撥出更多時間在本業上影響了董事會的行動。

特斯拉與馬斯克並未立即回覆路透社置評的請求。（譯者：楊惟敬/核稿：徐崇哲）1140501

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