馬斯克將離開效率部 川普稱若有意願可繼續服務

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）只要有意願，隨時可以繼續為白宮工作，但他理解這位大亨想回去專注於自己的事業。

法新社報導，馬斯克擔任川普政府削減開支的「政府效率部」（DOGE）非官方領導人，但他上月表示他將退出這個職位，以更專注經營他陷入困境的電動車公司特斯拉。

川普在白宮內閣會議上告訴馬斯克：「這個國家絕大多數的人都非常尊重並感謝你。」這可能是馬斯克最後一次參加內閣會議，接下來他將卸下執掌政府效率部的角色。

川普說：「而且你知道，你可以留下來，想待多久都可以。」但他又說，馬斯克可能想「回家經營他的汽車公司」。

全球首富馬斯克累積的財富主要來自特斯拉，但特斯拉的品牌名聲卻因他投入政治工作而嚴重受損。

馬斯克以川普親密顧問的身分推動削減公共服務，招致民眾反彈，導致特斯拉在歐洲與美國的展售中心遭到破壞並面臨抵制聲浪。

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川普提到馬斯克的反對者時說：「你真的犧牲了很多。他們對你非常不公平。」

馬斯克回說：「他們的確喜歡燒我的車，這不太好。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140501