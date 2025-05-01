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馬斯克將離開效率部 川普稱若有意願可繼續服務

2025/5/1 14:33
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）只要有意願，隨時可以繼續為白宮工作，但他理解這位大亨想回去專注於自己的事業。

法新社報導，馬斯克擔任川普政府削減開支的「政府效率部」（DOGE）非官方領導人，但他上月表示他將退出這個職位，以更專注經營他陷入困境的電動車公司特斯拉。

川普在白宮內閣會議上告訴馬斯克：「這個國家絕大多數的人都非常尊重並感謝你。」這可能是馬斯克最後一次參加內閣會議，接下來他將卸下執掌政府效率部的角色。

川普說：「而且你知道，你可以留下來，想待多久都可以。」但他又說，馬斯克可能想「回家經營他的汽車公司」。

全球首富馬斯克累積的財富主要來自特斯拉，但特斯拉的品牌名聲卻因他投入政治工作而嚴重受損。

馬斯克以川普親密顧問的身分推動削減公共服務，招致民眾反彈，導致特斯拉在歐洲與美國的展售中心遭到破壞並面臨抵制聲浪。

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川普提到馬斯克的反對者時說：「你真的犧牲了很多。他們對你非常不公平。」

馬斯克回說：「他們的確喜歡燒我的車，這不太好。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140501

#川普
#特斯拉
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#白宮
#政府效率部
川普
BBC：習近平真正考驗非貿易戰而是中國經濟問題美參院提案欲阻止川普關稅 投票闖關失敗
特斯拉
馬斯克忙白宮事務 華爾街日報：特斯拉擬另尋執行長美媒曝馬斯克不再定期親赴白宮辦公 靠電話聯繫
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