SpaceX德州基地升格城市 馬斯克夢想成真
2025/5/4 14:47（5/4 15:31 更新）
（中央社休士頓3日綜合外電報導）美國億萬富翁馬斯克今天夢想成真，因為他位於德州的太空探索科技公司（SpaceX）太空港「星際基地」（Starbase），在獲得選民壓倒性支持後，將升格為一個新的自治市。
法新社報導，這場早就預期能順利過關的投票，除了通過升格城市，還選出一位SpaceX高階主管擔任市長。
283名合格選民多數是波卡契卡灣（Boca Chica Bay）的SpaceX基地員工，或與該公司有關的人。
馬斯克（Elon Musk）在他的社群媒體平台X上寫道：「德州星際基地（Starbase）現在是真正的城市了！」
他的貼文是在投票結束以及非官方結果公布後發表，喀茂隆郡（Cameron County）公布的非官方結果顯示，有97.7%選民明確支持升格計畫。
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喀茂隆郡選務人員賈薩（Remi Garza）告訴法新社，馬斯克本人有登記投票，但這位出生於南非、近來飽受爭議的53歲選民，在4月29日提前投票結束時仍未投票。
官方文件顯示，這座位於喀茂隆郡的基地周邊有近500人居住，土地大部分由SpaceX或其員工擁有。升格城市能讓星際基地掌控建築開發與相關許可的核發，避開其他監管障礙，還能徵稅並訂定地方法律。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140504
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