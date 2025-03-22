駁馬斯克聽取機密簡報報導 川普：不向商人展示機密

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）「紐約時報」報導，美國總統川普的親密盟友馬斯克將到國防部聽取美中潛在戰爭機密簡報。川普今天再度駁斥報導不實，並稱不會向一位「商人」展示這些機密，「我們不想與中國發生潛在戰爭」，但若真的發生，美國「完全有能力應對」。

紐時昨天報導，馬斯克（Elon Musk）將聽取國防部簡報美軍如何因應任何潛在與中國戰爭的計畫，但川普（Donald Trump）隨後否認這項報導。他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，這次國防部會議「甚至不會提及或討論中國」。

川普今天在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布美國將生產第6代戰機F-47計畫。他回答媒體有關紐時報導的提問時再度駁斥內容不實，並表示，不想讓任何人看到美國與中國發生潛在戰爭的可能性，更不會向一位「商人」展示這些機密。

他形容馬斯克是「偉大的愛國者」，幫助美國政府削減成本，「發現大量浪費、欺詐和濫用的行為」。但馬斯克在中國有事業，「讓他可能受到影響」。

川普也說，「我們不想與中國發生潛在戰爭」，但同時強調，如果真的發生，「我們完全有能力應對」。

赫格塞斯表示，馬斯克是一位創新者，歡迎他今天到國防部討論有關政府效率部、效能及新創等議題。

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川普重返白宮後，隨即簽署行政命令成立由億萬富豪馬斯克主導的諮詢機構政府效率部，目的在大幅削減聯邦政府開支。

路透社報導，馬斯克身為特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）負責人，在中國與美國國防部都有商業利益。（編輯：徐睿承）1140322