華爾街日報稱找人接替馬斯克 特斯拉董事長駁斥

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（中央社紐約1日綜合外電報導）彭博報導，美國電動車大廠特斯拉汽車公司董事長丹候駁斥有關董事會計劃更換執行長馬斯克的報導，強調董事們對馬斯克的能力「充滿信心」。

丹候（Robyn Denholm）在特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）的X帳號發文稱：「今天稍早有媒體錯誤地報導稱特斯拉董事會已聯繫招聘公司，啟動尋找新任執行長的程序，這是完全錯誤的。」

報導指出，丹候很少公開對特斯拉事務發表評論。她在發文中還說，董事會對馬斯克（Elon Musk）「繼續執行公司令人振奮的成長計畫」充滿信心。

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此一發文駁斥「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早的報導。該報導引述知情人士稱，在特斯拉今年稍早面臨嚴重危機之際，特斯拉董事會成員已聯繫獵人頭公司，開始尋找馬斯克的繼任者。

報導還說，此一行動約於1個月前開始，投資人當時憂心馬斯克投入過多時間處理美國政府效率部（DOGE）的業務。（編輯：何宏儒/核稿：陳政一）1140501