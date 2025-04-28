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民調：特斯拉執行長馬斯克華府掌權後 支持度下降

2025/4/28 16:43
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克憑藉充滿遠見的商業巨頭兼科技大亨形象，一路爬上全球首富地位。不過最新民調顯示，隨著近月來他在華府的影響力不斷擴張，他的人氣已有所下降。

美聯社－美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）公布的調查顯示，只有33%美國成年人對馬斯克（Elon Musk）抱持好感，該比例較去年12月的41%明顯下降。在總統川普（Donald Trump）大刀闊斧改革聯邦政府的一系列行動中，馬斯克已成為手持電鋸、深夜發文、頭戴川普競選標語帽子的政策代言人。

民調還發現，約有2/3成年受訪者認為，過去幾個月以來，馬斯克對聯邦政府擁有過多影響力，不過外界預期馬斯克可能在接下來的數週內辭去其政府職務。

相較於削減公務人員的整體計畫，馬斯克個人的受歡迎程度明顯更低。約半數受訪者認為川普總統在削減聯邦公務員規模方面做得太過分；約3成的人認為他已經達到目標；還有14%的人希望他做得更徹底。

民調也反映出馬斯克日益保守的政治立場。只有約2成無黨派人士和1成左右的民主黨人對馬斯克抱持好感；共和黨人中則有高達約7成對他有好感。

此外，雖然約有7成無黨派人士和約9成民主黨人認為馬斯克在華府的影響力過大，但只有約4成共和黨人這樣認為。

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報導指出，預計接下來馬斯克將在旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）投注更多時間。在他為川普政府工作期間，特斯拉的營收大幅下降。

馬斯克在近日的電話會議上告訴投資人，「現在設立政府效率部（DOGE）的主要工作已經完成」，因此他預計每週只會花一兩天時間來處理政府事務。（譯者：施施/核稿：洪培英）1140428

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