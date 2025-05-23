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台幣走強收30.023元 匯銀人士：下週不排除觸及29元

2025/5/23 18:32
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）外資與出口商連袂拋匯，新台幣兌美元匯價繼續進逼30元整數大關，不過在央行坐鎮防守之下，今天成功守住30元，收盤收在30.023元，升值4.7分，匯價連4升，續寫逾2年新高；隨著國際美元走弱、出口商拋匯潮湧現，單週勁揚1.49角，週線邁入連8升。

國際美元偏弱整理，加上亞洲各國正與美國進行貿易協商，市場預期心理帶動下，亞幣走勢偏升，新台幣跟進升值行列，匯市再現「30元保衛戰」。

新台幣兌美元今天以30.07元開盤後，在外資匯入、出口商拋匯2大力道助攻下，延續升值步調，盤中高點直接站上30元整數價位，但央行進場調節，讓新台幣成功守住30元，不過市場交投降溫，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.615億美元。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.49角或0.5%，週線連8升。

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外匯交易員指出，央行有了5月初「星星之火可以燎原」的經驗，現在不敢大意，除了盤中加強防守，適度表態，也打電話關切大型出口商，希望分散賣匯、縮減單日賣匯量，緩和新台幣升值壓力；有了央行坐鎮，雖然匯價緩步進逼30元，但沒有看到出口商恐慌性拋匯的情形。

不過外匯交易員認為，央行僅是進場「踩煞車」，沒有死守30元的意圖，如今大環境支持亞幣偏升，月底又有出口商拋匯助攻，不排除下週會見到29元，如果匯價升破30元後，下個關卡應先測試29.800元。（編輯：潘羿菁）1140523

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