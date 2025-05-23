加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／川普禁哈佛收國際生 校友憂衝擊學術地位
首頁 / 國際

川普秀圖控南非白人遭屠殺 被揭露誤用民主剛果影像

2025/5/23 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡23日綜合外電報導）美國總統川普21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透社在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）拍攝影片的截圖。

川普（Donald Trump）與拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）日前在橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的會面引發爭議，當時川普拿出配上前述影片截圖的列印文章說：「這些都是被埋葬的白人農民。」

事實上川普秀出的截圖，是來自路透社在民主剛果政府軍與盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）激戰後拍攝的影片，呈現人道救援工作者在民主剛果城市果瑪（Goma）抬起運屍袋的畫面。

路透社於今年2月3日發布這支影片，其事實查核團隊隨後也證實其真實性。

川普在白宮向拉瑪佛沙展示的是保守派線上雜誌「美國思想家」（American Thinker）刊登的部落格文章，內容談及南非與民主剛果分別面臨的衝突和種族緊張情勢。

這篇文章沒有為配圖下圖說，但標註它為「Youtube截圖」，並附上關於民主剛果報導的Youtube影片連結，其中註明出處是路透社。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

白宮未回應置評請求。「美國思想家」總編輯暨該篇文章作者韋德柏格（Andrea Widburg）以書面方式回應路透社詢問，她表示川普「誤認了影像」。

被截圖的影片為「3月23日運動」襲擊果瑪後，當地為死者進行大規模埋葬。拍攝者是路透社攝影記者卡坦蒂（Djaffar Al Katanty）。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140523

#川普
#白宮
#拉瑪佛沙
#南非
#路透社
#盧安達
川普
川普政府禁哈佛收國際生 台灣52生受影響美日領袖通話提及關稅 6月有望G7場邊實體會談
拉瑪佛沙
南非總統府：川普與拉瑪佛沙同意加強雙邊貿易南非總統會川普 原本預期歡迎場面變指控大會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：