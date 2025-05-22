川普二度突襲外賓 路透：外國領袖訪問白宮恐三思

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，提出南非白人遭到種族滅絕等缺乏證據的指控，讓拉瑪佛沙成為最新一位在攝影機前被川普當作地緣政治突襲目標的外國領袖。

路透社報導，川普（Donald Trump）向拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）提出南非白人遭到種族滅絕的缺乏證據主張，包括聲稱他們被屠殺與奪取土地。這個場面顯然是白宮為求達到最佳效果所精心策劃，讓人聯想到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月和川普在白宮爆發口角。

這再次顯示，川普似乎樂於利用橢圓形辦公室（Oval Office）讓來自較弱國家的訪客感到難堪，或就自己關注的事務對他們施壓。

川普史無前例地把總統辦公室當作這類表演場合，恐使外國領袖三思是否要受邀訪問白宮，以及這麼做可能會有被公開羞辱的風險。這種抗拒心態恐讓美國更難鞏固與友邦及夥伴的關係，而其勁敵中國也正在向這些國家獻殷勤。

拉瑪佛沙試圖反駁川普時態度有禮沉著，沒有直接挑戰或批評他。

拉瑪佛沙笑說：「我很遺憾我沒有一架飛機可以送給你。」他指的是卡達贈送川普豪華噴射機，以取代總統座機空軍一號（Air Force One）。

這場會面是否刻意讓拉瑪佛沙陷入窘境，又是否會讓其他外國領袖打消訪問主意，白宮未立即回應置評請求。

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華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員哈德遜（Cameron Hudson）表示，儘管這場會面誇張混亂，但沒有越線為憤怒與尖刻的批評，場面並未失控。

英國的外交事務評論員馬歇爾（Tim Marshall）告訴倫敦泰晤士電台（Times Radio）：「如果有人懷疑澤倫斯基事件不是完全由白宮策劃，我想他們也該看清了。」（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1140522