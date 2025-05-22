南非總統會川普 原本預期歡迎場面變指控大會

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮與南非總統拉瑪佛沙會面時，當面提及白人種族滅絕和土地掠奪等爆炸性錯誤指控，讓人想起他今年2月冷不防斥責烏克蘭總統澤倫斯基的場景。

路透社報導，南非是全球謀殺率最高的國家之一，但絕大多數受害者是黑人。

川普取消南非急需的援助、對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）提供庇護、驅逐南非大使並批評南非控告以色列犯下種族滅絕一案後，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）原本希望趁著今天會面重啟兩國關係。

拉瑪佛沙抵達美國時原本預期會受到熱情接待，他帶了幾名南非人氣白人高爾夫選手加入代表團，還說希望討論貿易問題。

美國是南非第2大貿易夥伴，根據川普目前暫停的一連串進口稅政策，南非正面臨30%關稅。

但在橢圓形辦公室（Oval Office）中，川普突然發起攻擊，迅速列舉他對南非白人所受待遇的擔憂，並向拉瑪佛沙及在場採訪的全球媒體記者播放一段影片內容。川普聲稱，部分影像顯示「埋葬地點」。

應川普要求，工作人員將燈光調暗，在橢圓形辦公室通常不會設置的螢幕上播放影片，畫面中出現了白色十字架，川普堅稱那是白人的墳墓，以及反對派領袖發表煽動性言論。川普還建議逮捕南非左派政黨經濟自由陣線（EFF) 領袖馬雷瑪（Julius Malema）。

影片拍攝於2020年9月的一場抗議活動，在那之前一週，有兩人在自家農場遭人殺害，引發抗議。畫面中的十字架並非標記真正的墳墓，抗議活動主辦單位當時告訴南非公共廣播公司，十字架代表多年來被殺害的農民。

川普說：「很多人覺得自己受到迫害，所以他們來到美國…人們為了自身安全逃離南非，他們的土地被沒收，在很多情況下，他們被殺害。」

這番言論與一度邊緣化的陰謀論相呼應。這種陰謀論在全球極右翼聊天室中流傳至少10年，川普盟友、南非出生的馬斯克（Elon Musk）也公開表示支持。

拉瑪佛沙坐在川普旁邊的椅子上，鎮定地反駁川普的說法。

他說：「如果真的發生了針對南非白人農民的種族滅絕事件，我敢打賭，這3位先生不會在這裡。」他指的是當時在場的高球選手艾爾斯（Ernie Els）、古森（Retief Goosen）和億萬富翁魯柏特（Johann Rupert），他們都是白人。

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但這番回答並未讓川普滿意。

川普說：「我們有成千上萬個故事在談論它，我們有紀錄片，我們有新聞報導。必須對此作出回應。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140522