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首批獲庇護南非白人抵美 官員：歡迎來到自由國度

2025/5/13 16:02
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（中央社美國杜勒斯12日綜合外電報導）約50名南非白人今天抵達美國接受重新安置。美國總統川普（Donald Trump）以他們是所謂「種族滅絕」的受害者為由，授予他們難民身分。

法新社報導，川普上任後基本上停止難民入境，但對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）破例，儘管南非政府堅稱這些人在南非並沒有遭到迫害。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在維吉尼亞州杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）歡迎從約翰尼斯堡飛來的南非白人時說：「歡迎來到自由國度。」有幾位南非白人揮舞著小型美國國旗。

藍道說：「我們正釋出明確的訊息：美國堅決反對在南非基於種族的嚴重迫害。」

在這些南非白人抵達前不久，川普在白宮說，南非白人正在逃離家鄉的「可怕情況」。川普預計將在下週會見南非領導人。

川普稱南非的白人農民正被殺害，並重申「種族滅絕」的指控，但這項指控被廣泛認為是荒謬的。川普的大亨盟友馬斯克（Elon Musk）出生於南非。

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南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）駁斥有關南非白人受到迫害的說法，並表示他最近告訴川普，關於川普耳聞有關南非白人處境的訊息「不是真的」。

拉瑪佛沙說：「難民是由於害怕政治迫害、宗教迫害或經濟迫害、不得不離開自己國家的人，而他們（南非白人）並不符合這個定義。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140513

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