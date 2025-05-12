依川普計畫獲難民身分 首批獲庇護南非白人搭機赴美

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（中央社約翰尼斯堡11日綜合外電報導）依據美國總統川普發起計畫，獲得難民身分的首批南非白人，今天從約翰尼斯堡主要國際機場搭機赴美。

路透社記者看到，一群白人公民推著裝滿行李的機場手推車排隊等候辦理護照蓋章，其中大部分行李都用防盜玻璃紙包裹，之後進入包機的候機室。

南非交通部發言人姆西比（Collen Msibi）告訴路透社：「發放許可證的條件之一，是確保對他們進行審查，以防之中有人存在未解決的刑事問題。」

他還說，已有49名乘客獲得放行。

當局並未同意讓記者接觸這群要前往美國的人。

姆西比說，這些人將飛往華盛頓特區市郊的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），再轉往德州。

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川普為南非白人提供庇護，特別是具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner），在美國與南非都引發爭議。此一族群是最早期的白人屯墾者之一，占南非白人的大部分。

在美國，川普政府阻擋來自世界其他國家的大多數非白人難民入境。南非則正處於白人少數統治結束以來，因土地與就業產生的種族緊張不斷困擾國內政治之際。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140512