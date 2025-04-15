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薩爾瓦多總統挺川普 拒將誤遣移民送回美國

2025/4/15 12:54
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今天支持美國總統川普將移民送往薩爾瓦多大型監獄的計畫，排除將一名被美國錯誤驅逐出境的男子遣返回美的可能性。

綜合法新社與路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室熱情歡迎43歲的布格磊。自稱是「世界上最酷獨裁者」的布格磊，現在是川普備受爭議的驅逐出境行動的關鍵盟友。

儘管美國最高法院維持下級法院命令，指示川普政府協助將阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）從薩爾瓦多惡名昭彰的監獄帶回美國，但布格磊和白宮高階官員都拒絕協助他返美。

布格磊告訴記者：「當然，我不會這麼做。」

布格磊說：「這個問題太荒謬了，我怎麼能把恐怖分子偷運到美國呢？」此言呼應了川普政府說阿布雷戈賈西亞是幫派分子的說法。

驅逐阿布雷戈賈西亞的行動引發重大法律危機。儘管法院出於擔心幫派迫害而下令防止阿布雷戈賈西亞遭驅逐，川普政府仍將他驅逐出境，後來承認是「行政疏失」。

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阿布雷戈賈西亞從未被定罪，但川普政府官員堅稱他是薩爾瓦多惡名昭彰的MS-13幫派成員。

川普也敦促布格磊建造更多監獄，說他甚至考慮將一些犯下暴力罪行的美國公民驅逐到薩爾瓦多。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1140415

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