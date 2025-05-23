校園手機政策引學生反彈 教部允6/1辦學生座談會

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（中央社記者陳至中台北23日電）教育部日前公布行動載具（手機）到校管理草案，引發學生團體反彈，預計24日上午到教育部前靜坐。教育部今天以新聞稿回應，肯定學生參與公共事務，允諾6月1日舉辦座談會。

教育部本月21日在公共政策網路參與平台，正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，採彈性、分階段管理。國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」。高中生則已具備基本自主管理能力，學校須邀集親師生共同討論管理機制。

上述草案引發學生不滿，多所高中學生組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」，預計本月24日上午在教育部門口發起靜坐。台灣一滴優教育協會（EdYouth）、台灣青年民主協會、高雄學生民主聯盟也於22日舉辦記者會，擔心學生代表在校務會議中人數較少，聲音易被忽視。

教育部今天發布新聞稿，肯定學生在手機議題上，展現成熟的思辨能力，並說明草案精神並非限制或管制手機，而是透過更明確、彈性的原則，保障不同學習階段的學生，都能合理、適切地使用數位工具。

教育部指出，草案已明定學校須依照校內既有民主機制，由親師生三方代表共同參與手機規範，保障學生的參與權與表意權。其中，高級中等學校召開會議時，學生代表不能低於1/3，確保學生的實質參與。

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對於部分學生團體認為決策倉促、邊緣化學生意見，要求教育部「收回」草案。教育部表示，草案目前處於「預告」程序中，尚未定案，預告的目的就是公開徵詢各方意見，歡迎各界到公共政策網路參與平台提出建議與回饋。

教育部允諾於6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話，具體座談資訊將另外公告。（編輯：李亨山）1140523