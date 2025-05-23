加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日本旅遊入境新制2028年4月上路 出發前須線上申報付費
首頁 / 生活

校園手機政策引學生反彈 教部允6/1辦學生座談會

2025/5/23 16:26（5/23 17:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部日前公布行動載具（手機）到校管理草案，引發學生團體反彈，預計24日上午到教育部前靜坐。教育部23日以新聞稿回應，肯定學生參與公共事務，允諾6月1日舉辦座談會。（中央社檔案照片）
教育部日前公布行動載具（手機）到校管理草案，引發學生團體反彈，預計24日上午到教育部前靜坐。教育部23日以新聞稿回應，肯定學生參與公共事務，允諾6月1日舉辦座談會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）教育部日前公布行動載具（手機）到校管理草案，引發學生團體反彈，預計24日上午到教育部前靜坐。教育部今天以新聞稿回應，肯定學生參與公共事務，允諾6月1日舉辦座談會。

教育部本月21日在公共政策網路參與平台，正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，採彈性、分階段管理。國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」。高中生則已具備基本自主管理能力，學校須邀集親師生共同討論管理機制。

上述草案引發學生不滿，多所高中學生組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」，預計本月24日上午在教育部門口發起靜坐。台灣一滴優教育協會（EdYouth）、台灣青年民主協會、高雄學生民主聯盟也於22日舉辦記者會，擔心學生代表在校務會議中人數較少，聲音易被忽視。

教育部今天發布新聞稿，肯定學生在手機議題上，展現成熟的思辨能力，並說明草案精神並非限制或管制手機，而是透過更明確、彈性的原則，保障不同學習階段的學生，都能合理、適切地使用數位工具。

教育部指出，草案已明定學校須依照校內既有民主機制，由親師生三方代表共同參與手機規範，保障學生的參與權與表意權。其中，高級中等學校召開會議時，學生代表不能低於1/3，確保學生的實質參與。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於部分學生團體認為決策倉促、邊緣化學生意見，要求教育部「收回」草案。教育部表示，草案目前處於「預告」程序中，尚未定案，預告的目的就是公開徵詢各方意見，歡迎各界到公共政策網路參與平台提出建議與回饋。

教育部允諾於6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話，具體座談資訊將另外公告。（編輯：李亨山）1140523

#教育部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：