文化部We TAIWAN登日亮相 LINE帳號上線

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（中央社記者王寶兒台北22日電）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將於日本登場，台日2地今天同步發表LINE官方帳號，還有線上互動前導遊戲a-We Poke Poke，為8月推出的冒險遊戲暖身。

文化部表示，代表We TAIWAN的療癒系主角a-We在15日亮相後，設計大阪世博吉祥物「小脈」的世博設計系統創意總監／藝術總監引地耕太，特別在他的X帳號上貼出小脈及a-We的同框照，並說「有新的角色在世博登場了，而且和a-We同樣顏色的小脈似乎很開心」。

文化部表示，這也是世博官方吉祥物「脈脈」首度和其他國家吉祥物同框，貼文目前已經吸引10多萬人次瀏覽。文化部政務次長王時思、策展團隊代表林昆穎、文化總會秘書長李厚慶今天赴日本舉辦媒體交流會，也展示a-We周邊小物，吸引近40家日本當地及台灣駐日媒體參與。

王時思指出：「現在就是未來的過去。」從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後至今，世界局勢多變，台灣希望透過文化行動及特有的樂觀精神，邀請大家一起為未來打氣，「相信未來可以更好，甚至超越想像」。

林昆穎說，這次策展要讓世界看見「多彩韌性的台灣人」，台灣將透過自主發起的文化實踐，以會外策展的形式，主動與世界對話。

李厚慶宣布，文總主辦TAIWAN PLUS也將首度登陸大阪，並且在8月9至10日、16至17日，連續2個週末帶來超過100個品牌的攤位市集。

今天於台灣、日本同步發表的a-We Poke Poke前導遊戲，玩家可藉由不斷點擊畫面中央的a-We，使a-We因集氣而逐漸膨脹、撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We。點擊越多得分越高，就能解鎖由10名台灣插畫家設計的限量配件，在8月正式推出的冒險遊戲使用。

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遊戲也設置國家排行榜，希望號召全民為台灣集氣，展現團結與熱情的台灣精神。

a-We POKE POKE可透過加入官方Line後進入遊戲，或點擊連結（https://line.wetaiwan.tw/pokepoke）。「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在8月2日至8月20日舉行。（編輯：吳素柔）1140522