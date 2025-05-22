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文化部We TAIWAN登日亮相 LINE帳號上線

2025/5/22 18:00（5/22 18:36 更新）
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「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」媒體交流會22日在日本舉行，文總秘書長李厚慶（左起）、文化部次長王時思、策展團隊代表林昆穎、台灣駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任曾鈐龍出席，手持a-We娃娃合影。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月22日
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」媒體交流會22日在日本舉行，文總秘書長李厚慶（左起）、文化部次長王時思、策展團隊代表林昆穎、台灣駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任曾鈐龍出席，手持a-We娃娃合影。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月22日
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（中央社記者王寶兒台北22日電）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將於日本登場，台日2地今天同步發表LINE官方帳號，還有線上互動前導遊戲a-We Poke Poke，為8月推出的冒險遊戲暖身。

文化部表示，代表We TAIWAN的療癒系主角a-We在15日亮相後，設計大阪世博吉祥物「小脈」的世博設計系統創意總監／藝術總監引地耕太，特別在他的X帳號上貼出小脈及a-We的同框照，並說「有新的角色在世博登場了，而且和a-We同樣顏色的小脈似乎很開心」。

文化部表示，這也是世博官方吉祥物「脈脈」首度和其他國家吉祥物同框，貼文目前已經吸引10多萬人次瀏覽。文化部政務次長王時思、策展團隊代表林昆穎、文化總會秘書長李厚慶今天赴日本舉辦媒體交流會，也展示a-We周邊小物，吸引近40家日本當地及台灣駐日媒體參與。

王時思指出：「現在就是未來的過去。」從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後至今，世界局勢多變，台灣希望透過文化行動及特有的樂觀精神，邀請大家一起為未來打氣，「相信未來可以更好，甚至超越想像」。

林昆穎說，這次策展要讓世界看見「多彩韌性的台灣人」，台灣將透過自主發起的文化實踐，以會外策展的形式，主動與世界對話。

李厚慶宣布，文總主辦TAIWAN PLUS也將首度登陸大阪，並且在8月9至10日、16至17日，連續2個週末帶來超過100個品牌的攤位市集。

今天於台灣、日本同步發表的a-We Poke Poke前導遊戲，玩家可藉由不斷點擊畫面中央的a-We，使a-We因集氣而逐漸膨脹、撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We。點擊越多得分越高，就能解鎖由10名台灣插畫家設計的限量配件，在8月正式推出的冒險遊戲使用。

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遊戲也設置國家排行榜，希望號召全民為台灣集氣，展現團結與熱情的台灣精神。

a-We POKE POKE可透過加入官方Line後進入遊戲，或點擊連結（https://line.wetaiwan.tw/pokepoke）。「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在8月2日至8月20日舉行。（編輯：吳素柔）1140522

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」吉祥物角色a-We日前亮相，大阪世博設計系統創意總監暨藝術總監引地耕太也在社群平台上也發文，貼出大阪世博吉祥物脈脈及a-We的同框照（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月22日
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」吉祥物角色a-We日前亮相，大阪世博設計系統創意總監暨藝術總監引地耕太也在社群平台上也發文，貼出大阪世博吉祥物脈脈及a-We的同框照（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月22日
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