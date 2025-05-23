登山遺失手機沒理賠 民眾疑謊報搶案詐保遭函送偵辦

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣橫山警分局今天表示，1名林姓民眾至尖石鄉爬山時手機遺失，卻謊報遭搶報案，經查是為詐領保險，全案依使公務員登載不實罪，函送嘉義地檢署偵辦。

新竹縣橫山警分局今天發布新聞資料指出，日前接獲嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所單一窗口案件轉報，報案人林姓民眾稱至尖石鄉高台山爬山時，拿出手機要拍風景，卻遭陌生男子搶走，希望報案後能尋回手機。

橫山警分局表示，因搶奪案件屬於重大刑案，橫山分局於獲報後，調閱沿線監視器、查詢車行軌跡等，皆未發現可疑人車。

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警方說，因報案時間與發生時間有間隔，且林姓民眾強調不想提告，只是想找回手機，員警覺得有異懷疑報案真實性，經查是因林姓民眾因保險不受理遺失、竊盜，而只理賠竊盜、搶奪，突發奇想到派出所報假案。

警方指出，民眾若無故報案，耗費大量警力及公務資源，全案依使公務員登載不實罪，函送嘉義地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140523