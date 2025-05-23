李長庚：5月台幣升值讓人嚇一跳 但廠商愈戰愈勇

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（中央社記者羅元駿台北23日電）5月新台幣強升，國泰金總經理李長庚指出，新台幣升值讓很多人嚇一大跳，但台灣廠商和投資機構都有找出因應方法；他認為大部分企業都「愈戰愈勇、體質更好」，對台灣競爭力充滿信心。

國壽表示，新台幣升值1角，對國壽產生約新台幣6.3億元匯損，即使匯率波動國壽也有很大的緩衝能力。

國泰金今天召開2025年第1季法說會，首季稅後淨利新台幣322億元，年減14.36%，每股盈餘（EPS）2.18元。其中，銀行、產險、投信稅後淨利持續創歷年同期新高，人壽子公司因2024年投資收益基期較高，相對今年獲利較去年同期減少。

李長庚接受媒體聯訪時表示，最近債券市場是多事之秋，不過國壽投資的債券大部分是公司債，主要是有強大獲利的美國公司債，因此可以規避掉政府政策的干擾，雖然看到日本公債、美國公債的波動，但對公司債的影響較小。

李長庚表示，5月新台幣升值讓很多人嚇一大跳，長期看新台幣大致是27元至33元波動，去年貶值到33元、現在升至30元，前幾年也曾經到27元。他說，台灣廠商和投資機構都有找出因應方法，此波不同的是還有美國對等關稅的影響。

李長庚進一步指出，面對關稅戰、匯率波動，對於不同產業的影響也不同，如果產業的毛利率不高，面對新台幣升值、調高關稅就有比較大的壓力，但台灣過去經歷亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯、歐債危機、疫情等，他說，台灣大部分企業都「愈戰愈勇、體質更好」，對台灣競爭力充滿信心。

國泰人壽在法說會中公布首季資產配置，總投資金額達8兆143億元，其中國內股票占比6.8%、報酬率達11.7%，國外股票占4.8%、報酬率為7.8%；債券部分，國內債券投資占8.4%、報酬率為5.2%，國外債券占比高達62.7%、報酬率為4%。

國泰人壽執行副總經理林昭廷說明，第1季國內外股票下跌較多，截至昨天股票的未實現利益約有100多億元。匯率部分，因新台幣持續波動但影響不大，對未實現損益影響較大的是以新台幣計價的ETF。

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林昭廷試算，新台幣兌美元每升值1%，國壽匯損約20億元；如果新台幣升值1角，產生匯損約6.3億元。若新台幣從32.78元升值10%到29.5元價位，對國壽的淨值比影響約負0.7個百分點、RBC（資本適足率）影響數約減少30%，即使匯率波動，國壽也有很大的緩衝可以承受。

不過因為新台幣5月強升，林昭廷說，董事會已經通過申請外匯價格準備金新制，一旦經金管會核准就可立即適用新制，而第1季外匯價格變動準備金約有146億元，加上前4月所累積的305億元，合計約有451億元可用，屆時可以100%沖抵，不會產生匯兌損失。（編輯：張均懋）1140523