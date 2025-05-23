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亞太校地閒置 鍾東錦盼促成陽明交大設分校

2025/5/23 18:35（5/23 19:01 更新）
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位於苗栗縣的私立亞太創意技術學院停辦多年，校地閒置，苗栗縣長鍾東錦（前）23日在議會答詢時表示，有接獲教育部通知，陽明交大和聯合大學都有意願接手，他個人期盼能合作推動成為陽明交大分校。中央社記者管瑞平攝 114年5月23日
位於苗栗縣的私立亞太創意技術學院停辦多年，校地閒置，苗栗縣長鍾東錦（前）23日在議會答詢時表示，有接獲教育部通知，陽明交大和聯合大學都有意願接手，他個人期盼能合作推動成為陽明交大分校。中央社記者管瑞平攝 114年5月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）位於苗栗縣的前亞太創意技術學院108學年度起停辦，校地閒置已久，縣長鍾東錦今天表示，國立陽明交大有向教育部遞件洽詢承接，他個人期盼能合作推動成為陽明交大分校。

私立亞太創意技術學院107學年度全面停招，無法繼續辦學，教育部108年6月依「私立學校法」函令自108學年度起停辦。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學今天在議會質詢時指出，亞太創意技術學院退場後，周邊原本熱鬧的大學城變成罕無人煙，校門口警衛室裡還放置假人充當警衛以嚇阻宵小，建議縣府評估作為推動設立苗科實中用地，或許有助縮短爭取時程。

鍾東錦答詢表示，該處不太可能設置苗科實中，不過有接獲教育部通知，國立陽明交通大學和國立聯合大學都有意願接手，他個人曾與陽明交大校長電話聯繫過，近期也會去拜訪。

鍾東錦說，站在地方發展的立場，如果陽明交大願意來，除了本身學校的品牌，也會帶來學生及更多文化氣息，帶動地方繁榮發展，他個人主張與陽明交大合作，由教育部主導、縣府從旁協助促成。

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曾玟學指出，苗栗縣內目前除了聯合大學和私立育達科大，大專院校太少，如果陽明交大能接手亞太校地設分校，他絕對樂觀其成也非常支持。

鍾東錦表示，目前訊息是陽明交大、聯大都有到教育部遞件；至於民間企業部分，除非像統一、鴻海、台積電等知名大品牌公司才比較可行，否則「萬一做到一半又做不下去，會很難看」，還是希望由公家機關來主導最沒有缺失，最能把事情完成。（編輯：林恕暉）1140523

私立亞太創意技術學院自107學年度全面停招，無法繼續辦學，教育部108年6月依「私立學校法」函令自108學年度起停辦，目前校地仍閒置，縣長鍾東錦23日表示，他個人期盼能合作推動成為陽明交大分校。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月23日
私立亞太創意技術學院自107學年度全面停招，無法繼續辦學，教育部108年6月依「私立學校法」函令自108學年度起停辦，目前校地仍閒置，縣長鍾東錦23日表示，他個人期盼能合作推動成為陽明交大分校。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月23日
位於苗栗頭份的私立亞太創意技術學院停辦多年、校地閒置，無黨籍苗栗縣議員曾玟學（圖）23日質詢時關切校地未來規畫。中央社記者管瑞平攝 114年5月23日
位於苗栗頭份的私立亞太創意技術學院停辦多年、校地閒置，無黨籍苗栗縣議員曾玟學（圖）23日質詢時關切校地未來規畫。中央社記者管瑞平攝 114年5月23日
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