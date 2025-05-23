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hito流行音樂獎3后嗨唱 「宇宙麋人」魅力開場

2025/5/23 15:07
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（中央社記者王心妤台北23日電）hito流行音樂獎頒獎典禮今天公布新一波表演嘉賓，除有金曲歌后蔡健雅、艾怡良及戴佩妮，金曲樂團「宇宙人」和「麋先生」將聯手開場，他們戲稱要用音樂展現「宇宙麋人」魅力。

根據主辦單位提供資料，蔡健雅去年推出專輯「不夠善良的我們」獲得好評，除獲選Hit Fm年度十大專輯，歌曲「善良的我們」也成為年度十大華語歌曲，並將角逐今年金曲獎華語歌后。

蔡健雅表示，這次專輯是搭配影集「不夠善良的我們」，先拿到劇本為每個角色寫歌後才開拍，讓音樂跟故事緊緊相扣，很開心能受到聽眾真心的喜歡。

演出嘉賓還有盧廣仲，他將在「絕對音樂」橋段演出。他表示，已經有靈感準備中，期待當天觀眾能從音樂聽見他想傳達的話跟愛。他也預告將推出第7張個人專輯，並與其他獨立歌手合作。

歌手Ella（陳嘉樺）去年的演出讓現場氣氛沸騰，這次再演出，她說，對音樂的熱愛與初衷依舊不變，很享受在舞台上熱烈燃燒的自己，也非常期待這次能跟歌迷一起盡情嗨唱。

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歌手蕭秉治被譽為「億萬神曲製造機」，擁有「我好想好想你」、「愛過你有多久就有多痛」、「我還是愛著你」等膾炙人口的歌曲，他期待在活動上用歌聲感謝歌迷，「因為有粉絲才會有今天的我，我對粉絲的愛沒有盡頭。」

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮將於6月21日在台北小巨蛋舉行。（編輯：吳素柔）1140523

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