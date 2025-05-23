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首頁 / 娛樂

女星Non化身年輕小說家 毒舌展開文壇復仇記

2025/5/23 17:01（5/23 17:41 更新）
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電影「我命中注定的飯店」23日起上映，女星Non（右）角色形象古靈精怪、毒舌又頑皮，有很多搞笑戲份。（天馬行空提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月23日
電影「我命中注定的飯店」23日起上映，女星Non（右）角色形象古靈精怪、毒舌又頑皮，有很多搞笑戲份。（天馬行空提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月23日
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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）人氣女星Non主演電影「我命中注定的飯店」，化身年輕小說家「加代子」，一改過往清新形象，以古靈精怪、毒舌又頑皮的角色形象，展開一場既爆笑又辛辣的文壇復仇記。

電影「我命中注定的飯店」由日本鬼才導演堤幸彥執導，改編自人氣小說家柚木麻子同名作品，日前在首映會上，Non應觀眾要求重現片中「召喚文豪秀」，一氣呵成背誦多名文豪姓名，引發現場觀眾熱烈掌聲。

Non分享，她特別喜愛加代子這個角色的複雜性，「她說謊、耍手段，但同時也單純熱情，對寫作懷抱真摯情感。」

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電影劇情描述獲得新人獎肯定的加代子，原以為能順利出版處女作，卻因資深文壇巨擘東十條（瀧藤賢一飾）的一句話慘遭封殺。為重拾寫作信心，她入住傳說中孕育無數文豪的「山之上大飯店」，卻驚訝發現樓上房客竟是「仇人」東十條，兩人從此展開一連串鬥智鬥勇的攻防。

電影「我命中注定的飯店」，今日起在台上映。（編輯：陳清芳）1140523

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