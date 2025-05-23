盧秀燕稱刪補助款拿地方出氣 民進黨：倒果為因

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（中央社記者溫貴香台北23日電）行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，台中市長盧秀燕批評是拿地方出氣。民進黨今天表示，盧秀燕2月才對藍白刪減總預算一事表示刪減後還是很多，沒想到短短3個月，立場就轉彎，是倒果為因、戲演過頭。

民進黨今天在臉書發文說，盧秀燕打臉自己，台中預算創新高還喊「做不了事」。今年2月，面對國民黨和民眾黨惡刪中央政府總預算，盧秀燕親口說：「中央總預算雖然被剁掉一些，還是有2.9兆，是歷史新高！」言下之意是，中央預算變大，刪一點不算多、還是很多，沒什麼大不了。所以盧秀燕贊同藍白兩黨砍預算的作為。

民進黨表示，結果到了今年5月，在行政院會上，盧秀燕換了一張臉，為了32億元、占1.68%的一般性補助款刪減，怒嗆中央不會做事就下台，還說這是對地方出氣。貼文寫道：「請問盧秀燕市長，短短3個月，你的立場就轉彎了嗎。」

這篇貼文列出數據表示，台中市2024年度總預算1772億元、2025年度總預算1908億元（創歷史新高），今年比去年多135.8億元，成長7.67%。被刪減的補助款32億元，占比僅1.68%。

民進黨表示，套用藍白兩黨的邏輯，預算創新高，刪減後還是很多，難道補助少一點點，市長就不會做事了。今年立法院審預算時，國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌帶領的藍白立委們還講過：「賴清德預算被刪還是比蔡英文多，難道預算被刪一點點就不會做事？不會做事就下台！」

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民進黨表示，早已多次提醒盧秀燕，請盧秀燕勸勸自家立委慎審預算，別惡搞中央預算、影響地方補助。盧秀燕當時裝作沒聽見，只顧附和自家立委，現在中央因為預算被砍，不得不依法通刪各縣市一般性補助款，盧秀燕才跳出來罵中央、說是「出氣地方」，這不是倒果為因、戲演過頭，什麼才是。

民進黨表示，當初說預算創新高的是盧秀燕，現在罵中央不給錢的也是盧秀燕。冤有頭，債有主，還是好好和自家立委溝通。（編輯：翟思嘉）1140523