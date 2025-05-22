綠批倡議國安簡報直播是歪風 黃國昌：造謠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、郭建伸、王承中台北22日電）總統賴清德有意向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，民眾黨主席黃國昌要求全程公開直播，國民黨立委翁曉玲要求公開國安人員國際會議內容。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，如果黃、翁繼續倡議這種直播歪風，這才是最大的國安問題。

黃國昌、翁曉玲昨天不約而同要求公開國安資訊，吳思瑤上午在立法院受訪時表示，這就是一套組合拳，就是讓國安都不國安了，如果國安會議要直播，如果出國被揭露，國安就不國安。

吳思瑤說，立委要把國安不分等級，不管機敏內容，全部都要求攤在陽光下，讓境外敵對勢力的中國，毫不費工夫，那不需要共諜滲透，直接透過立法院，透過黃國昌最愛的直播，國安機敏內容全部都讓中國第一時間一手掌握，這是非常清楚的邏輯。

吳思瑤表示，立法院無視於國安機敏內容，打著透明公開的口號，無視於國安因素，若黃、翁等人繼續倡議這種直播的歪風，資訊全公開的歪風，這才是最大的國安問題。

對此，黃國昌說，他昨天早已清楚表達，國安部分要秘密進行，他沒有意見，但對於其他主題、國內外挑戰、台灣民眾關心議題，就應該要公開直播，讓民眾知道總統與在野黨領袖到底談什麼。

黃國昌表示，吳思瑤卻繼續造謠，稱他要求整個國安簡報全程直播，然後引導國安會副秘書長徐斯儉一搭一唱，民進黨是操作兩面手法；他要誠懇跟賴總統說，若放任民進黨團繼續惡搞抹黑，只會讓整個國家更分裂，社會衝突會更分裂，希望賴總統靜下心好好想想，到底要把台灣帶到何處。

此外，立法院司法及法制委員會昨天處理總統府、國安會114年度預算解凍案時，對於總統府聘請廚師的費用遭凍結，總統府憲兵三餐膳食恐斷炊，翁曉玲脫口稱「可以去買麥當勞」，吳思瑤說，昔有晉惠帝何不食肉糜，現有翁曉玲何不叫Uber Eats，這實在令人感到荒謬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤說，總統府預算被藍白立委砍了7、8成，如果預算沒有及時解凍，總統府2週後就繳不出電費，在總統府服務的憲兵的膳食也會受到影響，因為廚師費編列在總統府的業務費被刪，憲兵的正常飲食受到影響。

吳思瑤表示，駐守總統府的憲兵身兼國家元首維安，食安問題非常重要，若餐餐叫外送、麥當勞，這當中可能產生的食安疑慮，恐怕危及元首維安。（編輯：蘇志宗）1140522