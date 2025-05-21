總統邀共商國是 黃國昌：民眾黨已接到潘孟安電話

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（中央社記者郭建伸台北21日電）總統賴清德拋出朝野共商國是議題，民眾黨主席黃國昌今天傍晚表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安聯繫，目前靜候總統府安排，但若只是限定在國安專報會很奇怪，也與他理解的坦率真誠有所距離。

賴總統20日說明，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

黃國昌今天下午在民眾黨中央委員會表示，賴總統拋出朝野政黨領袖共商國是，民眾黨願接受邀請，但須不設前提框架基礎，並指派周榆修為聯繫窗口。

黃國昌傍晚接受「POP大國民」廣播節目專訪時提到，周榆修下午4時多打電話給他，表示接獲潘孟安聯繫，但潘孟安表示需要一點時間準備。黃國昌指出，民眾黨有誠意，既然總統主動拋出共商國是，總統府幕僚還需要時間準備，就讓他們準備。

黃國昌談及，台灣面臨的問題非常多，包含美國高關稅的衝擊、能源政策等，朝野之間在民進黨刻意撕裂下，已經破壞朝野互信，此時確實應好好坐下來談。

黃國昌表示，他在20日清晨透過臉書發表長文，深沉呼籲賴總統別再將頭埋在沙土後，賴總統就拋出找朝野領袖共商國是，但對於民眾黨與他，心情很難描述，因為在他心裡，那個朝野政黨領袖應該是前黨主席柯文哲，但柯文哲已被關押在看守所。

黃國昌認為，有關國安專報，若涉及秘密不公開，這他沒意見；但朝野政黨領袖共商國是，不牽涉秘密部分應該讓全國民眾知道談些什麼，而不是3個人關起門來，講了什麼都沒人知道，出來一切都是秘密。

黃國昌強調，但很可惜民進黨團幹事長吳思瑤又在抹黑，稱他要直播國安會議讓境外敵對勢力知道，這感覺又是熟悉的兩面手法；但不管如何，民眾黨仍一本初衷，把國家利益放在首要，接下來就靜候總統府安排。

黃國昌也提到，若限制在國安專報就變得很奇怪，美國對等關稅、匯率、美國農產品進口等是否算是國安問題，若只是找他跟國民黨主席朱立倫過去聽取「兩岸很緊張，但這些都是秘密就不要講」，這會與他理解的坦率真誠交換意見、共商國是有所距離。

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此外，新北三峽發生嚴重車禍，由於肇事駕駛78歲，交通部宣布，整體駕照管理將有3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，其中高齡制度最快明年上路。

對此，民眾黨團透過新聞稿呼籲，交通部不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，高齡換照制度不能只是下修年齡，現行制度對高齡駕駛並未進行反應能力測驗，使此制度根本形同虛設，且許多人根本無照駕駛，若無強制執行反應能力測驗，要如何保障用路人安全。（編輯：張若瑤）1140521