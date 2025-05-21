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首頁 / 政治

總統拋朝野共商國是 黃國昌：願受邀但須不設前提

2025/5/21 15:18
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（中央社記者郭建伸台北21日電）總統賴清德指示國安團隊向在野黨主席簡報重要國安情勢。民眾黨主席黃國昌今天表示，賴總統拋出朝野政黨領袖共商國是，民眾黨願接受邀請，但須不設前提框架基礎，並指派秘書長周榆修作為聯繫窗口。

賴總統20日說，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，坦率真誠交換意見、共商國是。

民眾黨今天召開中央委員會，就賴總統就職滿週年的施政表現交換意見，並於會後透過新聞稿轉述黃國昌談話。

黃國昌表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上。對於賴總統拋出跟朝野政黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」，民眾黨願意接受邀請；但總統要回應人民的期待，必須在「不設前提框架、沒有預設立場」的基礎上進行。

黃國昌表示，經中央委員會同意後，交由周榆修作為聯繫窗口，到目前為止仍靜候總統府進行後續作業，盼順利推進朝野共商國是。

談及承辦前台北市長柯文哲案的台北地檢署檢察官林俊言被推薦為主任檢察官，黃國昌批評，林俊言問案宛如流氓，屢屢不正訊問、偽裝視察，是實行威逼的檢察官。他要問曾代表民間司改會追緝惡檢的國防部長顧立雄、大法官尤伯祥同意林俊言表現良好嗎。

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黃國昌說，這是赤裸裸地告訴所有司法人員，只要敢政治辦案、敢打壓在野黨就能升官。對於檢察官的違法濫權，民眾黨會持續推動必要的改革法案，回應民眾期待。

談及立法院通過「重啟核三」公投案，黃國昌強調，國家的重要能源政策，應該交由民意來決定，落實公民自主。（編輯：萬淑彰）1140521

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黃國昌
秘書長請假朝野立委交鋒 總統府國安會預算解凍卡關藍白聯手挾人數優勢 通過重啟核三公投
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