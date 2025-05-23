見證綠色成長三里程碑 總統：台灣淨零必奪先機

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影片來源：中央社

（中央社記者吳欣紜台北23日電）啟動綠色成長動能，總統賴清德今天為綠色成長聯盟、台灣綠色成長基金及清大永續學院揭牌，總統說，台灣有技術、決心及企業與民間力量創造綠色成長無限可能，淨零必奪得先機。

淨零轉型為全球主要國家未來發展核心，台灣也擬定2050年淨零碳排目標，環境部、國發會等今天共同舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，賴總統今天蒞臨並見證綠色成長的三大里程碑。

其中，環境部邀集國內17家綠色成長潛力企業及相關部會共同組成「綠色成長聯盟」，建立公私協作平台，作為台灣減碳行動強大後盾；環境部也爭取百億綠色成長基金，預計今年中啟動，將投資並發掘需要資金的新創公司。

另外包含清大今天正式成立永續學院，是全台第一所以跨領域為核心的永續學院，未來將培育引領台灣邁向2050淨零排放的綠領人才等。

賴總統今天出席活動並為綠色成長聯盟及綠色成長基金揭牌，他致詞指出，綠色成長與2050淨零轉型是國家發展的核心戰略，他上任後成立國家氣候變遷對策委員會，也提出國家減碳新目標、台灣總體減碳行動計劃等，在執政週年談話也強調台灣會落實2050淨零排放願景，和全球一起追求永續成長繁榮發展。

賴總統說，台灣今年邁入排碳有價時代，這展現台灣對環境成本的重新認識，也象徵台灣經濟體系正式與國際碳市場接軌，綠色成長聯盟讓台灣減碳行動有更強大後盾，未來綠色成長聯盟也將與日本綠色轉型聯盟的專家展開深度對話，台灣和日本將會以淨零智慧夥伴關係展開亞洲綠色成長論壇攜手邁向淨零轉型。

另外，賴總統表示，台灣綠色成長基金今天正式揭牌啟動，環境部投入百億資源以政府帶動方式專責投資淨零永續新興產業，能推升經濟綠色成長的新動能；而清大永續學院未來也將與政府共同培育綠領人才，推動科技創新與產學合作，開創氣候教育語言新局的里程碑。

賴總統強調，從高碳經濟邁向淨零社會絕非一蹴可幾，需要完整治理架構、持續性政策，並且結合產業、學研機構、民間團體及全民共同努力，未來政府將繼續透過台灣綠色成長基金，綠色成長聯盟支持具有減碳能力與產業連結的創新技術，加速碳市場制度與國際接軌，讓台灣產品走得出去、創造產品綠色成長價值，政府也會加速努力，透過綠色職能訓練、技職轉型，到大專院校合作投資人才，讓更多年輕人投入一起實現台灣綠色成長願景。

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賴總統表示，「我知道轉型聽起來艱鉅」，但只要有信念、有策略、有資源，在全球淨零經濟競賽中，台灣一定能奪得先機，推出減碳創新、綠色成長好成績，感謝各界一起以行動來告訴全球，「台灣不只是參與者，也是貢獻者」，台灣有技術、有決心，更有企業與民間力量，能創造綠色成長無限可能，讓台灣邁向永續未來。

環境部長彭啓明致詞表示，綠色成長基金辦公室今天正式成立，約第2或第3季時會開始啟動，投資並發掘需要資金的新創公司，打造綠色台灣品牌，這對台灣淨零或未來的循環經濟都會有非常大的幫助。（編輯：李亨山）1140523