加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

總統：穩健執行碳定價體系 避免高碳產業受關稅懲罰

2025/4/24 16:52（4/24 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天說，美國新關稅政策對台灣產業帶來許多挑戰，很多產業因經營不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望，但綠色轉型與永續發展是國家長遠繁榮基石，政府將穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，保障外銷競爭優勢。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議，賴總統致詞表示，在全球氣候變遷、國際貿易格局重塑浪潮中，頻繁極端氣候災害在全球不斷發生，國際供應鏈減碳需求也持續擴大。近來，美國政府提出新的關稅政策，也對台灣的產業帶來許多挑戰。

影片來源：中央社

他說，「我們注意到，許多產業因為經營的不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望」。對此，行政團隊積極審時度勢並滾動式地調整策略，一定會做產業後盾。

總統強調，無論外在環境如何變化，綠色轉型與永續發展，都是國家長遠繁榮的基石；推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，提升產業國際競爭力，強化國力。

賴總統說，政府會和民間攜手化危機為轉機，讓台灣經濟繼續轉型進步，堅持邁向低碳及永續，讓國家繼續向前行，讓台灣變得更強、更好、也更具韌性。

總統表示，政府將會穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，能夠保障外銷的競爭優勢，並會審慎規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），維持國內合理公平的競爭條件。

他說，政府會協助企業、特別是中小企業，提供碳盤查、ESG揭露等減碳工具，逐步完備產品碳足跡的數據資料庫、支援外銷企業符合國際要求；促進資源整合、推動循環經濟與產業國際化，打造「綠色台灣品牌」。

總統指出，推動淨零轉型，金融業扮演關鍵角色，透過設計多元投融資工具與金融商品，在授信評估中納入ESG考量，可帶動企業及社會大眾重視氣候風險，同時支持低碳產業發展，進而驅動整體社會的永續行動。

他表示，台灣是亞洲重要的金融市場，憑藉著ESG與永續金融領域的紮實基礎，要善用金融市場的影響力，為全球落實淨零轉型，貢獻台灣的智慧與力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統說，對於能源、製造、住商、運輸、農業及環境等6大部門所提出的減碳旗艦行動計畫，行政院、環境部與各部會，已啟動一系列的社會溝通會議，邀集產、官、學、研，以及公民團體，積極對話、凝聚共識，共同思考氣候解方。

他說，環境部已結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，將在北、中、南、東4區，分設區域培育中心，擴大綠領人才培訓量能。除了走進大學校園辦理講座，也希望針對高中生與教師，規劃推出氣候與淨零線上課程；淨零這條路不能遺漏任何人，讓年輕人逐步走入新興綠領產業，為國家增能、為台灣永續未來扎根。（編輯：林克倫）1140424

#淨零
#賴清德
#行政院
#美國
#減碳
#環境部
#總統府
#國家氣候變遷對策委員會
國家氣候變遷對策委員會
因應對等關稅 賴清德：在野政治攻防時國家已向前走賴總統：提高對美採購天然氣石油 關稅談判重點同時強化能源韌性
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總統譴責克什米爾恐攻 印度台北協會感謝支持與團結
66
更多編輯台推薦新聞：