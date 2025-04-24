總統：穩健執行碳定價體系 避免高碳產業受關稅懲罰

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天說，美國新關稅政策對台灣產業帶來許多挑戰，很多產業因經營不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望，但綠色轉型與永續發展是國家長遠繁榮基石，政府將穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，保障外銷競爭優勢。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議，賴總統致詞表示，在全球氣候變遷、國際貿易格局重塑浪潮中，頻繁極端氣候災害在全球不斷發生，國際供應鏈減碳需求也持續擴大。近來，美國政府提出新的關稅政策，也對台灣的產業帶來許多挑戰。

影片來源：中央社

他說，「我們注意到，許多產業因為經營的不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望」。對此，行政團隊積極審時度勢並滾動式地調整策略，一定會做產業後盾。

總統強調，無論外在環境如何變化，綠色轉型與永續發展，都是國家長遠繁榮的基石；推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，提升產業國際競爭力，強化國力。

賴總統說，政府會和民間攜手化危機為轉機，讓台灣經濟繼續轉型進步，堅持邁向低碳及永續，讓國家繼續向前行，讓台灣變得更強、更好、也更具韌性。

總統表示，政府將會穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，能夠保障外銷的競爭優勢，並會審慎規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），維持國內合理公平的競爭條件。

他說，政府會協助企業、特別是中小企業，提供碳盤查、ESG揭露等減碳工具，逐步完備產品碳足跡的數據資料庫、支援外銷企業符合國際要求；促進資源整合、推動循環經濟與產業國際化，打造「綠色台灣品牌」。

總統指出，推動淨零轉型，金融業扮演關鍵角色，透過設計多元投融資工具與金融商品，在授信評估中納入ESG考量，可帶動企業及社會大眾重視氣候風險，同時支持低碳產業發展，進而驅動整體社會的永續行動。

他表示，台灣是亞洲重要的金融市場，憑藉著ESG與永續金融領域的紮實基礎，要善用金融市場的影響力，為全球落實淨零轉型，貢獻台灣的智慧與力量。

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總統說，對於能源、製造、住商、運輸、農業及環境等6大部門所提出的減碳旗艦行動計畫，行政院、環境部與各部會，已啟動一系列的社會溝通會議，邀集產、官、學、研，以及公民團體，積極對話、凝聚共識，共同思考氣候解方。

他說，環境部已結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，將在北、中、南、東4區，分設區域培育中心，擴大綠領人才培訓量能。除了走進大學校園辦理講座，也希望針對高中生與教師，規劃推出氣候與淨零線上課程；淨零這條路不能遺漏任何人，讓年輕人逐步走入新興綠領產業，為國家增能、為台灣永續未來扎根。（編輯：林克倫）1140424