賴總統：以循環經濟抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天說，盼透過公私協力打造台灣成為循環經濟的先行者，塑造「綠色台灣品牌」，以循環經濟作為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略。環境部長彭啓明表示，將修改資源循環推動促進法，希望今年內可以立法完成。

總統府今天召開國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議，賴總統請環境部、經濟部等相關部會，與產業公協會合作，推動高值化資源回收再利用，將稀有貴金屬回收留存國內。

總統說，結合標章、標準與資料追溯，推動技術與制度輸出，並且以循環經濟，作為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略，強化整體供應鏈韌性與自主發展能力，請環境部儘速修法。

彭啓明晚間在會後記者會表示，循環經濟包括關鍵物資或戰略物資，台灣是半導體大國，也製造很多伺服器，需要很多關鍵稀有貴金屬，例如銅、鋁、鎢、鎳，這些要留在國內循環利用；因此要整合台灣關鍵及戰略資源國家隊，盤點、促進資源內循環並協助業者做產業人力建構。

彭啓明指出，整合台灣關鍵及戰略資源國家隊，這不是為了國安，而是為了下個世代新興產業的崛起，但這也有助於台灣未來面對地緣政治緊張、或有些國家不願出口關鍵稀有貴金屬時，台灣還可以保有本土優勢。

彭啓明說，要推動循環經濟，必須修改資源循環推動促進法，近期將預告並送到立法院，希望今年內可以立法完成。

另外，媒體關注，台灣將提高對美國採購天然氣與石油，是否影響淨零轉型的進展。

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彭啓明表示，之前盤點過國家減碳過程，用氣取代碳，氣一定要增加，而天然氣增加的過程是轉為多一點跟美國購買，不是額外新增很多天然氣讓碳排增加；天然氣的排碳係數與煤差很多，不會有那麼大的污染，所以對未來的台灣淨零，這是本來就要經歷的一條路。

他強調，台灣完全走在淨零軌道上，並沒有說進口天然氣就會造成很大影響。（編輯：林克倫）1140424