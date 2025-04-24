彭啓明：台灣率先定錨減碳企圖心不變 碳費如期上路

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（中央社記者高華謙、葉素萍台北24日電）環境部長彭啓明今天說，受美國退出巴黎氣候協定及美國關稅影響，許多國家與企業會思考，都活不下去了是否要減碳，台灣率先提出定錨，向世界表態減碳的企圖心不會變，碳費會如期上路。

總統府今天召開第4次國家氣候變遷對策委員會議，委員會執行秘書、環境部長彭啓明晚間出席會後記者會。有媒體提問，企業認為受關稅衝擊，在什麼情況下才會審慎評估可以暫緩碳費繳費。

彭啓明表示，受美國退出巴黎氣候協定以及美國關稅影響，企業也會擔心都活不下去了是否還要減碳，這是世界各國都在思考的問題；而目前全世界沒有國家轉彎或停滯，因此行政團隊評估後提出定錨，台灣應該是全世界在因應美國政策影響下，首個表態的國家，「我們減碳的企圖心不會變」。

彭啓明說，環境部與金管會有先向行政院長卓榮泰報告相關措施，卓榮泰給出「溫暖堅定」4個字，堅定是對於碳費期程堅定不變，溫暖是對產業受到衝擊要給予更大幫忙與協助。

彭啓明表示，卓榮泰關心台灣標準是否亞洲最嚴，但「我們不當破風手、我們當快速的追隨者」，亞洲第一名是日本，台灣會緊看日本腳步，「我們永遠努力做亞洲裡面的老二」，這樣對產業衝擊最小。

彭啓明指出，碳費會如期上路，距離明年5月31日企業繳第一筆費用還有一年時間，因此還有時間觀察，現在已有2個措施幫助產業，首先是產創條例對產業淨零轉型提出很大的資金協助，第二是如果企業提出自主減量計畫，會納入綠色金融3.0優先投融資項目。

彭啓明說，有些企業可能受關稅影響，政府在90天關稅正式底定後，會再次逐一盤點是否要額外輔助；至於約14萬家中小企業可能受影響，已有輔導方法，包括自主減量計畫、低碳能力建構與綠領人才培育等。

彭啓明表示，行政院今天公布產業支持方案，主要是針對受到關稅影響的產業，淨零沒有直接受影響，但政府已成立專案小組，對於受影響的200多家企業會個別輔導，包含提出自主減量計畫以及積極爭取經費，讓產業轉型工作不受美國關稅影響。

彭啓明說，面對美國退出巴黎協定與關稅這兩大危機，台灣要當作彎道超車機會，因為台灣過去減碳比歐美慢了一些，希望在全世界觀望時，讓台灣企業透過綠色與數位雙軸轉型，有機會在全球取得有利位置。

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彭啓明指出，與會委員、前成大校長蘇慧貞說的一段話讓他非常有感：「關稅是一種壓力，ESG是一種堅持，在關稅惡夢下，台灣要以創新科技、在ESG價值導引下找到新市場與新契機」，這也讓全世界面對ESG與減碳是否要往下做，有好的定錨效果。

彭啓明說，碳費與碳制度都是減碳，環境部或經濟部一定會想辦法讓企業活下來繼續減碳，這幾天他也有遇到美國專家、瑞典政府官員等，大家都還是堅定往前走，台灣會用穩健作法審時度勢調整。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140424